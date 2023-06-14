全球AI浪潮襲來 施振榮：打造台灣成為「全球研發製造服務中心」

全球AI浪潮襲來，宏碁（2353）集團創辦人施振榮表示，面對未來的新挑戰與新趨勢，台灣應該要以「全球研發製造服務中心」為定位，加速朝智慧製造領域邁進，並推動產學共創，結合校園研發能量，讓台灣成為全世界最佳的合作夥伴。

施振榮14日出席「新世代電子產品智慧製造高峰論壇」時表示，產業大環境變化快速，新科技與新技術不斷發展，面對未來的新挑戰，台灣產業未來的發展定位，在製造業應該要以成為「全球研發製造服務中心」做為努力的方向。

他指出，台灣在研製服務方面的實力，讓台灣在全球ICT供應鏈扮演舉足輕重的角色。未來在製造領域如果要進一步提升台灣的國際競爭力，策略目標應該打造台灣成為「全球研發製造服務中心」，以研發製造服務的定位，持續強化研發創新及運籌服務的全球布局，如此方能提升台灣所能創造的附加價值。

施振榮表示，台商在研發製造領域具有國際級的實力，台商製造的產品品質、可靠度、良率、成本等等都具有競爭優勢，且為持續強化台商的競爭優勢，未來更要加速朝智慧製造發展，並且以〝Design for Manufacturing〞（DFM，可製性設計），在產品設計與開發階段就將客戶的使用需求及產品製造需求納入考量。

他並強調說，很重要的是，台商下一波產品的研發要具備「使用者為中心」（User Centric）的設計思維，雖然台商的研製服主要仍是借重台灣長期在B2B（企業對企業）的領域，但在產品設計的思維可以從B2B2C（企業對企業再對消費者）出發，掌握巿場的需求，以提高創造的價值。

此外，施振榮指出，台商的研製服務也要展開全球化的布署，以服務國際客戶，未來台商在海外據點發展智慧製造的同時，台灣仍是台商的全球數據中心、全球控制中心及全球研發中心，以台灣為總部。

他說，台灣所扮演的角色，將是全世界最佳的合作夥伴，也是可以信賴且可靠的夥伴，這也是台灣存在的價值。

此次陽明交大台南校區與緯創（3231）攜手合作打造「智慧與綠能產業創新聯合研發中心」，施振榮也寄予厚望，期盼未來能有助台灣的產業發展更上層樓。

對此項合作，施振榮表示，這正是產業3.0園區的新模式。他指出，「加工出口區」是產業1.0的園區，「科學園區」是產業2.0的園區，未來我們要打造台灣新一代產業3.0的研究園區，就是要借重產業界與校園的研發能量攜手共創價值，讓產業界與學術界密切合作，加速朝前瞻技術領域發展，這也是目前陽明交大與產業界攜手共同努力的方向。