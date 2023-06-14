快訊

宜蘭漁民捕獲1億年「活化石」惡魔鯊 底拖網漁法再掀爭議

為何社群出現#MeToo浪潮？心理作家：與性騷受害者害怕的這一點有關

外交部駐外官桃色糾紛調回外交學院 恐對新人不良影響？

VicOne、恩智浦、英業達攜手開發車用整合網路資安方案

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

趨勢科技車用資安新公司VicOne今天宣布與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體及伺服器設計製造大廠英業達合作，開發一套整合式即時網路安全解決方案，共同為建構相容、高效且安全的軟體定義汽車(SDV)跨出一大步。

當車輛互聯程度程度越來越高，結合恩智浦S32G車用網路處理器、英業達Central Gateway (CGW)中央閘道器以及VicOne車用網路安全軟體的內建資安防護，以系統級的統包解決方案(turnkey solution)將為汽車製造商(OEM)及供應商改善系統的整體相容性及效能，同時提升擴充性並簡化產品上市實作活動。此外，這項整合方案亦高度滿足目前最新的車輛安全法規要求，例如ISO/SAE 21434網路安全工程標準。

VicOne指出，整合式即時網路安全解決方案結合VicOne端到端全面防護的車用網路安全軟體，提供以下關鍵功能來對抗持續不斷演變的網路威脅：包括即時的深度封包檢測(DPI)與車內網路惡意流量偵測、具備完整可視性的分析，用於識別威脅並主動搜尋潛在風險、以獨特的「虛擬修補(virtual patch)」來回應威脅，無須修改程式碼或更新韌體。

軟體 半導體 恩智浦

延伸閱讀

資安事件頻傳 監察院請數位部強化管理

裴洛西訪台資安事件頻傳 監院促數位部強化管理

英業達、緯創成交爆量 股價勁揚逾半根漲停

英業達攜手趨勢科技、恩智浦 打造車輛互聯安全系統

相關新聞

獨家／華碩組織大整併驚傳裁員 公司：沒有根據的傳聞

市場傳出，PC品牌大廠華碩（2357）進行組織大調整，規劃商用團隊與智慧手機部門合併，同時電競部門也將與個人電腦團隊整併...

台積電美籍工程師不用值夜班還抱怨！美建廠進度落後 ...劉德音祭秘密武器

台積電股東會上，董事長劉德音透露了對美國廠管理上的挑戰，也表示目前謹慎評估在歐洲建廠的可能。

AI做先鋒 塑膠加工設備更加高效與環保

現階段的射出成型設備業者正透過大數據、物聯網和智慧系統等創新技術，來提高對能源使用的可見性和控制力。更進一步的還會以簡單而有效的方式進行創新。

imec觀點：微影圖形化技術的創新與挑戰

此篇訪談中，比利時微電子研究中心（imec）先進圖形化製程與材料研究計畫的高級研發SVP Steven Scheer以近期及長期發展的觀點，聚焦圖形化技術所面臨的研發挑戰與創新。

聯合大學攜手天宇、工研院 展示戶外型可擴充儲能系統

近年來國內再生能源比重大幅成長，為因應再生能源電力間歇性問題，具削峰填谷功用的各類儲能系統需求大增，尤其戶外及大型儲能電...

VicOne、恩智浦、英業達攜手開發車用整合網路資安方案

趨勢科技車用資安新公司VicOne今天宣布與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體及伺服器設計製造大廠英業達合作，開發一套整...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦