VicOne、恩智浦、英業達攜手開發車用整合網路資安方案

趨勢科技車用資安新公司VicOne今天宣布與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體及伺服器設計製造大廠英業達合作，開發一套整合式即時網路安全解決方案，共同為建構相容、高效且安全的軟體定義汽車(SDV)跨出一大步。

當車輛互聯程度程度越來越高，結合恩智浦S32G車用網路處理器、英業達Central Gateway (CGW)中央閘道器以及VicOne車用網路安全軟體的內建資安防護，以系統級的統包解決方案(turnkey solution)將為汽車製造商(OEM)及供應商改善系統的整體相容性及效能，同時提升擴充性並簡化產品上市實作活動。此外，這項整合方案亦高度滿足目前最新的車輛安全法規要求，例如ISO/SAE 21434網路安全工程標準。

VicOne指出，整合式即時網路安全解決方案結合VicOne端到端全面防護的車用網路安全軟體，提供以下關鍵功能來對抗持續不斷演變的網路威脅：包括即時的深度封包檢測(DPI)與車內網路惡意流量偵測、具備完整可視性的分析，用於識別威脅並主動搜尋潛在風險、以獨特的「虛擬修補(virtual patch)」來回應威脅，無須修改程式碼或更新韌體。