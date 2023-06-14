研華工業物聯跨境電商平台 24小時直送全球192個國家

工業物聯網廠商研華公司今日宣布，推出全新工業物聯跨境電商平台IoTMart國際站，該平台是研華除既有的經銷模式外，新創的線上商業模式服務，期待能以多元管道滿足不同客群需求，其中又以中小型客戶為首要目標；預計IoTMart將為研華總營業額帶來超過10%的貢獻。

IoTMart國際站開站後，也將積極招募會員，目標在2025年為研華帶來3億美元營收。

Research and Markets預測，直至2027年，全球B2B電商的總商品交易總額（Gross Merchandise Volume，GMV）預計將達21兆美元，年複合成長率約為7%。

Gartner更預測， 2025年全球有近八成的B2B交易將發生在網路上，因此，跨境電商在未來的產業貿易市場中愈顯重要。

研華科技全球物聯網電商事業副總經理張仁杰表示，研華不斷思考並推出創新且多元的模式來服務客戶，由過去傳統的電話客服、三角貿易模式轉向數位服務，到即將上線的IoTMart國際站，其旨皆在以最適性之服務來滿足各類客戶需求，以達到長尾效應，並進一步增加營收。

張仁杰補充，對於現有客戶而言，全新的IoTMart國際站不僅解除採購最低數量要求、隨時備有庫存並快速交貨的最基本需求，平台上的跨境快捷（IoTMart Xpress），更能加速拓展海外業務和技術轉移，使概念驗證（POC）快速且無縫實踐，同時省去中間可能產生的庫存壓力、金流和物流等繁瑣作業和費用。

研華工業物聯跨境電商平台IoTMart國際站接受全球訂單，提供快速接單、發貨和到貨服務，客戶可以透過自助操作和訂單追蹤功能進行全程透明的交易。平台上提供研華最熱銷的前500款工業物聯網產品，藉由AI預測提供個人化的產品推薦，提升客戶體驗。此外，IoTMart國際站還引進智慧倉儲機器人，實現倉庫操作的自動化，提高揀貨和上架的效率，進一步加快訂單處理速度，實踐當天發貨直達全球192個國家，並提供全天候的客戶服務。

IoTMart國際站首波產品將聚焦於以ESG理念為出發的電動車充電站解決方案。除了服務現有的全球新興市場夥伴客戶外，該平台還將陸續在日本、韓國、台灣、中國、美國和歐洲等地進行地區性的貨幣、語言和上架產品等定制化。同時，研華也將招募新興市場的合作夥伴，啟動IoTMart Franchise電商開站計劃，以加速其進駐裝潢完備的電商店面，節省建置的時間成本。