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台灣大通過發4.3元股利 蔡明忠看好電信市場良性競爭

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）今日舉行股東會，通過去年營運報表、每股配發4.3元現金股利，同時改選董事，台灣大董事長蔡明忠表示，5G開台近三年，產業朝向整併方向發展，看好未來電信市場也會呈現良性競爭。

台灣大去年合併總營收為1,722億元，創下史上新高，稅後純益為110億元，每股稅後純益3.91元，台灣大續約5G戶月租費平均增加20%，行動年營收年增2.6%，寫5G開台後新高。股東會通過每股配發4.3元現金股利。

董事長蔡明忠表示，5G開台至今近3年，產業朝整併方向發展，未來電信市場也會呈現良性競爭，主要業務表現亮眼

蔡明忠指出表示，受5G、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動，營收年增10%，加上成本費用管控得宜下，合併稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）同創歷史新高，年成長4%，優於全年業績展望。

蔡明忠指出，台灣大續約5G用戶月租費平均成長20%，在好速等四大方案助攻下，智慧型手機用戶ARPU持續提升，帶動行動年營收成長2.6%，是5G開台以來最高。

針對電信合併案，蔡明忠表示，台灣大哥大、台灣之星合併案今年初已獲NCC核准，兩方董事會也通過新的換股比例，待公平會與證交所核准，期待透過產業整併，發揮珍貴頻譜資源整合效益、提升行動通訊基礎建設成效、促進節能減碳等。

蔡明忠強調，台灣大將加快轉型區域級科技電信公司的腳步，結合優質電信服務平台，創造集團資源綜效，讓更多超5G應用在台灣大的平台上開花結果；身為全球電信業先鋒，台灣大會持續把永續作為最高指導原則。

台灣大哥大 5G 蔡明忠

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