群電總經理曾國華　獲頒北科大名譽博士學位

國立臺北科技大學（北科大）今（10）日舉行畢業典禮，由北科大校長王錫福授予群電（6412）總經理曾國華名譽工學博士學位，表彰其對母校、產業與國家之重大貢獻。

曾國華以自身經驗，提出「信心、態度、掌握機遇、感恩回報」四大要點勉勵畢業生，他認為，北科大的學生優秀、好用又耐操，只要在畢業後不斷努力、學習，實實在在把事情做出來，在專業領域贏過人家，做事借力使力，有執行力，將來一定有所成就，不必徬徨。未來在職場若被主管嚴格操練，切記不要計較，要感念主管的苦心栽培，自己當年也是通過長官的磨練、考驗，贏取信任，才有今日的成就。

他在致詞中，也鼓勵同學未來在工作時要掌握機遇，努力爭取外派機會，學習從外國文化看世界，這對未來成就很有幫助，他認為，全球最好的電力電子大廠都在台灣，台灣最好的電力電子人才都在北科大。我們也期望透過業界與學界的共同努力，促進學校教育與產業需求的人才能力接軌，提升台灣人才國際競爭力。

他認為，科技人除了有個清晰頭腦外，還要有一顆柔軟、感恩的心。希望畢業生未來有所成就時，別忘記回饋學校、照顧學弟妹，北科大校友們長期維護著創校後飲水思源的傳統，因為這是我們最愛的母校。

北科大表示，曾國華於1979年畢業於臺北工專工業工程科，2004年取得北科大工業工程與管理碩士學位。曾國華在電源供應器產業有40多年經驗，2008年起帶領群電積極轉型，一年內即終止虧損本業順利轉盈，尤其推動電源關鍵零組件-磁性元件變壓器自動化無人工廠有成，為公司品質與成本競爭力奠定堅實基礎，其任職群電15年來，成功帶領公司營業淨利成長22倍，2015年帶領公司衝刺筆電電源市占率至世界第一，2019年進一步領導群電成為全球前三大電源廠，近年更在疫情衝擊下，逆勢帶領群電營收獲利連四年創新高。

北科大表示，除了締造經營佳績，曾國華不忘企業社會責任，以「品質、信用、創新」為經營理念，積極推動公司治理，將ESG與企業經營緊密結合。在過去五年中，群電節能相關的研發投入，占總研發費用30%以上，群電在公司治理與節能永續的實績，亦屢獲國內外多項大獎肯定。