中華電攜宏達電推《華燈初上未來版》 搶元宇宙商機

元宇宙熱潮正夯，中華電信（2412）宣布與HTC XR旗下內容品牌HTC VIVE ORIGINALS的元宇宙平台BEATDAY合作，推出《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》VR體驗和元宇宙套票，透過全球首創在元宇宙中結合「戲劇」、「遊戲」、「演唱會」等元素之虛擬應用，並邀請新生代R&B創作歌手Julia吳卓源跨境演出，讓體驗者一睹偶像風采與元宇宙魅力。

中華電信表示，《華燈初上未來版：小紅帽殺人曲》取得2022年台劇版權銷售最高紀錄之時代劇《華燈初上》授權製作，以600年後的虛擬林森北街區為故事舞台，結合解謎遊戲和演唱會元素，包含華麗的場景及豐富的配件與道具讓玩家打造虛擬分身，在條通中展開一場神祕的冒險。

為讓客戶搶先體驗元宇宙魅力，中華電信表示，即日起推出《華燈初上未來版》Hami VR獨家限量400元VIP套票優惠，內含VR影片無限看年票、元宇宙兌票序號及獨家附贈三款Hami VR專屬配件（原價679元）。

中華電信表示，積極布局元宇宙，去年10月與文策院合作推動臺灣VR影視內容，引進多部獲國際影展肯定的VR影視佳作。今年再攜手HTC VIVE ORIGINALS聯合出品《華燈初上未來版》VR體驗，持續提供豐富多元的影視娛樂內容。《華燈初上未來版》VR影片將於9月在Hami VR上架，支援手機與VR頭盔等多樣終端設備，打造前所未有的全新感官沉浸式體驗，滿足不同用戶的科技娛樂需求與視聽娛樂饗宴。