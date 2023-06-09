筆電供應鏈迎曙光 仁寶翁宗斌：庫存幾乎都已消化

全球筆電市況開始回溫，在歷經市場一年多的庫存去化期，終於有回歸健康水位的跡象，仁寶（2324）總經理翁宗斌今（9）日指出，目前觀察旗下客戶的庫存，幾乎都已經消化掉了，整個供應鏈有復甦的跡象，公司現階段強調的不是營業額有多高，而是營收、出貨、廠房、產線等各方面整體綜合表現的平衡。

翁宗斌指出，公司近年積極發展與家電、綠能、零組件等全新領域相結合的應用，加大包括精準醫療等市場的佈局，截至今年在醫療、Aiot 、電子產品等方面，都繳出亮麗的成績單。展望未來佈局，公司將持續把5G、車用等領域養大，提升本身更多的獲利，並透過提升每股獲利，提升利潤的成長，去年營收表現已止跌回升，業務表現也持續成長。