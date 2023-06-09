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筆電供應鏈迎曙光 仁寶翁宗斌：庫存幾乎都已消化

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶總座翁宗斌。記者吳康瑋／攝影
仁寶總座翁宗斌。記者吳康瑋／攝影

全球筆電市況開始回溫，在歷經市場一年多的庫存去化期，終於有回歸健康水位的跡象，仁寶（2324）總經理翁宗斌今（9）日指出，目前觀察旗下客戶的庫存，幾乎都已經消化掉了，整個供應鏈有復甦的跡象，公司現階段強調的不是營業額有多高，而是營收、出貨、廠房、產線等各方面整體綜合表現的平衡。

翁宗斌指出，公司近年積極發展與家電、綠能、零組件等全新領域相結合的應用，加大包括精準醫療等市場的佈局，截至今年在醫療、Aiot 、電子產品等方面，都繳出亮麗的成績單。展望未來佈局，公司將持續把5G、車用等領域養大，提升本身更多的獲利，並透過提升每股獲利，提升利潤的成長，去年營收表現已止跌回升，業務表現也持續成長。

金仁寶集團從1973年金寶電子（2312）創立開始，迄今已跨越50週年，一路跟著台灣人一起成長，從最初的電子計算機、傳真機、印表機等消費性電子產業開始，跨足電腦產業、通訊產業、綠電、儲能產業至醫療體系，而集團今日透過旗下金寶電子在花博園區，盛大舉辦50周年記者會，而仁寶總經理翁宗斌，也跟著集團董事長許勝雄、金寶總經理陳威昌及康舒（6282）董事長許介立一同出席，歡慶金寶50歲生日。

左起仁寶總座翁宗斌、金仁寶董座許勝雄、金寶總座陳威昌、康舒董座許介立。記者吳康瑋／攝影
左起仁寶總座翁宗斌、金仁寶董座許勝雄、金寶總座陳威昌、康舒董座許介立。記者吳康瑋／攝影

金寶 仁寶 營收

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