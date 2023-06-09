宏碁小金雞股東會 宏碁資訊配發股息7.5元 看好ChatGPT企業版需求

宏碁（2353）集團旗下宏碁資訊（6811）去年營收達 71.89 億元，年增 15.9％，每股盈餘（EPS）11.35 元，今（9）日股東會通過每股配發現金利7.5元。今年來隨著企業客戶對企業版ChatGPT，數據中台等AI及雲端的運用更趨開放，加上積極投入數位資產保護的相關解決方案，致使公司今年首季營業收入達新台幣18.1億元，成長率超過10％。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，ChatGPT在全球造成人工智慧風潮，我們陸續接到客戶積極探詢企業GPT如何導入等需求的商機，除加大AI在客戶服務、知識管理產品研發等領域的效益外，也觀察到企業更加倚賴雲端服務跟數據平台，進行相關的資料採集跟整理，擴大數據資產的價值。

近日宏碁資訊也在天下雜誌兩千大企業調查中，位居軟體服務業排名前十大企業。我們相信新興科技的運用及雲端解決方案的導入，將會是宏碁資訊持續成長的動能。

同時，宏碁資訊的上櫃產業類別也將於7月3日起由「資訊服務業」調整為「數位雲端」，以更符合營運性質。本次股東會完成董事全面改選，遵循多元組成董事會規範，董事會成員在半導體、科技、雲端及資訊服務產業、經營管理、財務會計、風險管理等專業領域，皆具有豐富技能及素養之資歷。

根據資策會預估，台灣資訊服務暨軟體業產值，將由2018年的2,513億新台幣成長至2024年的4,773億新台幣，在雲端、AI、5G、遠距等技術相互疊代發展下，新技術發展將愈來愈成熟，也帶動軟體業產值提升。

隨著AI的顛覆性應用越來越多元，企業遇到資安的挑戰也隨之擴大，當企業更務實、思考創新應用的同時，也須思考資安如何與時俱進。為此宏碁資訊也加深布局資料儲存與備份備援服務，投資「資褓儲存」，期望為營運成長增添一個重要引擎。

另外，宏碁資訊今年也推出自主研發的「企業 MDR 異質資安託管平台」，該平台可整合監測來自企業內跨平台、跨資安軟體發出的警示內容並快速響應，結合宏碁資訊的資安顧問團隊，提供警告訊息的解讀與應變服務解決方案。

宏碁資訊在佈局企業關鍵數據資產保護策略，也結合資褓儲存整合 Commvault、Citrix、Dell Technologies、Pure Storage、Quantum 等資料安全及儲存解決方案的多年經驗及技術，針對不同產業的痛點，協助企業跟政府建立強韌的防禦機制，超前佈建完善的備份與災難復原系統，守住資安威脅的最後一道防線。