科雅光電、鼎祐電能獲核准進駐中科投資

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
鼎祐電能將進駐中科虎尾園區標準廠房。中科管理局提供
鼎祐電能將進駐中科虎尾園區標準廠房。中科管理局提供

國家科學及技術委員會科學園區審議會第8次會議，今(8)日通過科雅光電、鼎祐電能進駐中科等2件投資案，投資金額共1.7億元。今年度截至目前為止，中科園區累計已引進5家新投資案，投資總額3.42億元。

中科管理局表示，科雅光電預計投資1.6億元進駐中科台中園區，主要產品為指紋辨識模組、光學鏡頭系統模組及觸控板系統模組，以自有技術研製全新具競爭優勢的模組產品，並透過多元產品開發維持市場競爭優勢。

科雅光電研發生產的指紋辨識模組，可增進指紋按鍵的指向性，易於燈光昏暗識別解鎖；光學鏡頭模組可應用於車載等多元領域，藉由豐沛的設計與製造能力，未來更將投入眼球追蹤技術之開發，以實現擴增、虛擬及混合實境的多重應用。

新型觸控板的研發與開發，則為使用者帶來更為便捷、省力的操作體驗。科雅光電的進駐，預期可促進中科園區光電產業技術的提升，為光電產業整體發展帶來正面助益。

鼎祐電能將進駐中科虎尾園區標準廠房，此案投資金額0.1億元，主要提供科學事業數位能源管理，及儲能系統的規劃、設計、整合與電力市場輔助服務，藉由與工研院綠能所、台灣特斯拉公司等技術合作，協助科學事業進行能源最佳化管理運用，減少能源損耗，達成企業節能減碳及成本管控目標。

中科管理局指出，此案將為客戶建置能源管理系統及儲能設備，提供相關技術服務，並規劃參與電力交易市場，能有效抑制尖峰負載，穩定再生能源容量，延長輸電網設備生命週期。

同時提供調頻備轉、即時備轉及補充備轉等全方位電能輔助服務，不僅對於個體戶的能源使用管理有所幫助，亦可讓整體電網獲益，提升供電的穩定及安全。

中科 光電

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