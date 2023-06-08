台灣玉山科技協會2023年會 探討AI、Web3影響

隨著人工智慧（AI）及第三代網際網路（Web 3）討論熱度日益升高，台灣玉山科技協會於6月7日隆重舉行2023年會員大會，由理事長暨和碩聯合科技董事長童子賢主持。此次大會主題聚焦為AI與 Web3 對人類生活的影響與衝擊，邀請到 Google 台灣董事總經理馬大康博士及 Mysten Labs 共同創辦人暨執行長鄭聿成進行專題演講。最後由台灣玉山科技協會監事會召集人暨理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲擔任座談主持人，與兩位講者進行討論交流。

台灣玉山科技協會舉行2023年會，現場出席來賓達400位，嘉賓雲集，氣氛熱絡。童子賢開幕致詞時表示，「高山仰止，景行行止」，台灣玉山科技協會的「玉山」是台灣第一高峰，代表的是高尚的人格、開闊的胸襟。而台灣玉山科技協會作為「全球華人知識經濟共同體」平台，每年透過年會共同分享知識和友誼，是長久以來的傳統，台灣玉山科技協會積極與各理監事、會員合作密切，希望台灣產業在台灣和玉山的呵護下，得以繼續茁壯及成長。

提及今天年會的主題，童子賢說，最近熱門討論的AI和 Web3，人們確實已經開始高度關注AI所帶來的影響，不斷嘗試使用生成式AI等AI工具來改善工作效率，並進一步探索生成式AI在商業、醫療、金融、創作等領域中的應用，Web3的全球應用市場自2020年開始，百花齊放。以區塊鏈為底層技術的 Web3，特色是去中心化，沒有權威機構的方式運作，任何人都能創作內容，共享利潤，完全掌握自己的資料。Web3和AI猶如魚幫水、水幫魚，兩者交互運用，進而創造出更實際的應用場域和前景。

馬大康以「AI大未來」為題進行演講。他表示，Google從2015年來就以AI為優先，打造了許多幫助人們的功能和服務；如今推出更多生成式AI的工具，包括由新一代大型語言模型 PaLM 2 支援的25款產品，可以用來自動修改照片、自動生成 Google Meet 開會時的重點摘要、行動要項，未來還能協助生成行銷內容，甚至開發新的醫療診斷工具，就是希望為每個人帶來更大的幫助。

他強調，在AI技術不斷突破的年代，更需要認清自己的核心價值，了解、善用生成式AI的工具進行更多的數位創新，自然就會有更多創新的機會。

接著，鄭聿成以「前瞻Web3：台灣變革性的新契機」為題發表演說。鄭聿成表示，Web3是基於區塊鏈技術的營運架構以及基礎建設的新一代網際網路，近年來，區塊鏈技術及應用持續發展，AI、大數據和雲端運算等技術也推動了Web3的快速成長。

台灣在電子軟體及硬體方面都具有深厚的實力，也有不少 Web3 團隊及項目。然而，如何與國際尖端技術與應用接軌，並活用 Web3 的思維來設計及營運符合數位市場的商業模式，則尚待加強。鄭聿成於會中分析區塊鏈技術的突破以及 Web3 的潛力和應用，進一步分享數位資產管理技術以及AI服務治理整合的應用案例，希望提供台灣在產業策略上的新思維，助益台灣在 Web3 數位世界的快速發展。

在精彩的專題演講之後，由蔡玉玲擔任座談主持人，與兩位講者進行專題座談，借重他們的獨到經驗與見解，讓外界更能了解AI及 Web3 對人類生活帶來的影響與衝擊。