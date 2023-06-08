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工研院第3屆創業競賽出爐 為新創公司提供資金及輔導

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
「共享儲能143」研發創新智慧能源監控系統，可預防電池老化，有效延長電池壽命，因而獲得工研院創業競賽冠軍。圖／工研院提供
「共享儲能143」研發創新智慧能源監控系統，可預防電池老化，有效延長電池壽命，因而獲得工研院創業競賽冠軍。圖／工研院提供

工研院表示，今年第3屆創業競賽由研發創新智慧能源監控系統的團隊「共享儲能143」奪冠，其通過中國砂輪、達盈管理顧問、緯創資通與台杉投資等知名企業和創投組成的黃金評審團層層考評。打造出的智慧能源監控系統，能有效延長平均2到3年的電池壽命，提供大型儲能、用電大戶、光儲等儲能系統健檢服務。

為尋找產業的明日之星，工研院自2020年開始，每年舉辦「工研院創業競賽」，希望透過參賽團隊的彼此競爭，選出最有潛力的新創隊伍，獲勝者不僅能獲得獎金，還有來自業界的創投輔導，希望藉由競賽加速產業新創腳步，為台灣的產業創新及經濟發展做出貢獻。

從2020年舉辦首屆工研院創業競賽以來，已培育出200多位潛力創業家，並成功催生綠能、資通訊領域共3家新創公司，工研院指出，今年也預計將有AI人工智慧相關的新創公司成立，為產業注入新動能。獲獎團隊將獲得專屬的輔導專家協助進行營運規畫，並有機會獲得由創新公司、創投公司研創資本和企業提供的新創資金。

工研院長劉文雄表示，新創事業是產業成長的關鍵驅動力，為協助產業持續創造新動能，工研院積極推動創新創業文化，並透過舉辦創業競賽，讓同仁們有機會親身體驗創業過程與面臨的挑戰，進入決賽的團隊安排創業培訓技能及業師指導，讓具潛力的新創團隊學習實際創業所需的能力，提升創業實力。

由於競爭激烈，今年同時有2隊並列亞軍，分別是「星海科技」團隊及「萬得福磁控」團隊。

「星海科技」開發智慧浮標解決方案，提高捕撈精準度和效率，結合低功耗排程、精準生物學辨識與浮標路徑預測分析等技術，有效提升20%目標捕撈物種、降低50%漁船油耗和浮標遺失所帶來損失，搶攻全球超過200億元產值的漁撈市場。

「萬得福磁控」則開發國產磁浮壓縮機以及智慧調控冰水機系統軟硬整合技術，更跨域鏈結國內空調領導廠商，建置國內首條國產磁浮冰水機產業鏈，可應用於大樓中央空調及科技製程環境調控，為節能減碳貢獻。

創業 工研院 創投

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