政府把護國神山賣了變「美積電」？ 李淳：美國不用簽協定就能辦到

台美關係逐漸緊密，外交部政務次長李淳今（8）日指出，美方現在也相當積極的回應我國需求，下一階段就會是簽訂避免雙重課稅協定，這也會有助於雙方企業的投資。另外，外界一直質疑台積電（2330）恐變成「美積電」，李淳也說，這並不是美國的目的，美國是希望他們本土具備一定的製造能量。

李淳今日上午接受資深媒體人周玉蔻的節目「新聞放鞭炮」專訪時被問及，外界一直存在「疑美論」，未來美國是否會透過這個協定把台積電變成美積電？

李淳表示，完全沒有這個疑慮，美國其實不需要這個協定就能這麼做，畢竟台積電很大一部分的客戶、設備、材料都是來自美國，美國如果想拿走台積電根本無需透過此協定就能辦到。

李淳也說，美國自己本土的企業就有英特爾，如果真的要把台積電變成美國的，是畢業花費一大筆預算，第一時間英特爾就會跳出來反對。美國最主要的目的並不是扶植特定企業，美國最大目標是希望在本土有一定的製造能量，至於是哪一家企業去美國投資都歡迎。

那這個能量是否影響台灣？李淳說，這點也無須擔心，台積電在美國的生產能量僅佔全部的5%，且其中大部分都集中在高階製程，不過美國在高階製程上在未來會佔據15-20%生產量，其中大多都還是台積電生產，關鍵就在於這是美國一個緊急事件發生的備案，用來因應未來在台灣如果發生狀況，美國的產能至少還能撐一段時間，思維邏輯是這樣，並不是要取代台灣的生產地位。

周玉蔻也提到，台美已經簽了貿易協定，那接下來台美之間的經貿往來將會如何變化？李淳說，目前台美之間已經簽了貿易協定，接下來美方也相當積極的回應我們的需求，就是避免雙重課稅協定，大家都知道美國的所得稅預扣款相當高 如果有了避免雙重課稅就是要降低實際經營會遇到的問題，這對雙邊的企業都是有好處，就像接下來台積電到美國設廠後也能受惠。