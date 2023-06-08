快訊

廣末涼子被爆夜會名廚「雙不倫」 老公首發聲了！

鐵飯碗生鏽了？年輕公務員爆離職潮：只剩穩定卻沒尊嚴

盧秀燕也「Me too」！驚爆當市長合照被摸屁股 她狠瞪色狼

政府把護國神山賣了變「美積電」？ 李淳：美國不用簽協定就能辦到

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部政務次長李淳。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
外交部政務次長李淳。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

台美關係逐漸緊密，外交部政務次長李淳今（8）日指出，美方現在也相當積極的回應我國需求，下一階段就會是簽訂避免雙重課稅協定，這也會有助於雙方企業的投資。另外，外界一直質疑台積電（2330）恐變成「美積電」，李淳也說，這並不是美國的目的，美國是希望他們本土具備一定的製造能量。

李淳今日上午接受資深媒體人周玉蔻的節目「新聞放鞭炮」專訪時被問及，外界一直存在「疑美論」，未來美國是否會透過這個協定把台積電變成美積電？

李淳表示，完全沒有這個疑慮，美國其實不需要這個協定就能這麼做，畢竟台積電很大一部分的客戶、設備、材料都是來自美國，美國如果想拿走台積電根本無需透過此協定就能辦到。

李淳也說，美國自己本土的企業就有英特爾，如果真的要把台積電變成美國的，是畢業花費一大筆預算，第一時間英特爾就會跳出來反對。美國最主要的目的並不是扶植特定企業，美國最大目標是希望在本土有一定的製造能量，至於是哪一家企業去美國投資都歡迎。

那這個能量是否影響台灣？李淳說，這點也無須擔心，台積電在美國的生產能量僅佔全部的5%，且其中大部分都集中在高階製程，不過美國在高階製程上在未來會佔據15-20%生產量，其中大多都還是台積電生產，關鍵就在於這是美國一個緊急事件發生的備案，用來因應未來在台灣如果發生狀況，美國的產能至少還能撐一段時間，思維邏輯是這樣，並不是要取代台灣的生產地位。

周玉蔻也提到，台美已經簽了貿易協定，那接下來台美之間的經貿往來將會如何變化？李淳說，目前台美之間已經簽了貿易協定，接下來美方也相當積極的回應我們的需求，就是避免雙重課稅協定，大家都知道美國的所得稅預扣款相當高 如果有了避免雙重課稅就是要降低實際經營會遇到的問題，這對雙邊的企業都是有好處，就像接下來台積電到美國設廠後也能受惠。

美國 台積電 李淳

延伸閱讀

李淳：台美關係具戰略意義 美專家籲應積極簽FTA

英特爾要賣Mobileye部分持股 籌資約15億美元

外交部次長李淳訪立陶宛 提供500萬美元參與烏克蘭重建

英特爾要求100億歐元設廠補貼 德國政府為難

相關新聞

政府把護國神山賣了變「美積電」？ 李淳：美國不用簽協定就能辦到

台美關係逐漸緊密，外交部政務次長李淳今（8）日指出，美方現在也相當積極的回應我國需求，下一階段就會是簽訂避免雙重課稅協定...

AI新賽局／宏碁孵化新創卻面對質疑 陳俊聖能在AI大潮抓住機會？

在發散中挖掘機會、於逆境中保持樂觀，或許是離開台積電十年的宏碁集團執行長陳俊聖，如今的經營哲學。 宏碁集團近年積極發展新事業，集團賣起諸多非PC產品，除了震驚海內外卻意外銷量奇佳的「智慧佛珠」，還有包括葉黃素飲、膠原蛋白飲、舒眠晚安飲等運動飲品、各類保健食品、行動支付手環、元宇宙NFT、寵物用品、自行車等。讓小股東近日在股東會上質疑：宏碁未來策略到底是走向哪裡？公司定位是要變成百貨公司？

超微資料中心與AI技術發表會倒數 伺服板CCL材料受關注

超微（AMD）日前已在官網預告將於6月14日凌晨1點左右舉辦「AMD 資料中心與人工智慧技術發表會」，由執行長蘇姿丰親自...

挺新創圓夢 工研院第三屆創業競賽冠軍出爐

工研院尋找產業明日之星，今年舉辦第三屆「工研院創業競賽」，在激烈競爭下，由研發創新智慧能源監控系統的團隊奪冠，其通過中國...

為升電裝23億元聯貸案 臺灣銀行等12家銀行完成簽約

為升電裝工業股份有限公司委由臺灣銀行，以及玉山商業銀行共同主辦新台幣23億元聯合授信案，已於6月7日完成聯貸簽約。簽約儀...

AI加持 第一金投信：電競遊戲業下半年蓄勢待發

經歷通膨與升息考驗，生成式AI的科技發展升級、應用層面擴大，帶動去年營運與獲利落後的遊戲開發商、供應商，有機會在下半年出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦