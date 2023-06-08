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挺新創圓夢 工研院第三屆創業競賽冠軍出爐

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院創業競賽競爭激烈，最終由兩個隊伍並列亞軍，其一為「星海科技」團隊，其開發智慧浮標解決方案，提高捕撈精準度和效率，降低漁船碳排放，同時提升海洋資源的永續性。圖左一為頒獎人中國砂輪執行長謝榮哲。工研院／提供
工研院創業競賽競爭激烈，最終由兩個隊伍並列亞軍，其一為「星海科技」團隊，其開發智慧浮標解決方案，提高捕撈精準度和效率，降低漁船碳排放，同時提升海洋資源的永續性。圖左一為頒獎人中國砂輪執行長謝榮哲。工研院／提供

工研院尋找產業明日之星，今年舉辦第三屆「工研院創業競賽」，在激烈競爭下，由研發創新智慧能源監控系統的團隊奪冠，其通過中國砂輪（1560）、達盈管理顧問、緯創資通（3231）與台杉投資等知名企業和創投組成的黃金評審團層層考評，獲得評審高度評價。

同時，今年更增設個人獎，3位得主從初期輔導課程、初賽、輔導加速與市場驗證期到決賽的過程中，表現優異，充滿熱誠，帶動團隊挑戰極限，獲得所有評審一致認可。評審們也盛讚工研院創業競賽參賽隊伍素質很高，具有非常紮實的新創能量。獲獎團隊後續將有專屬的輔導專家協助進行營運規劃，並有機會獲得由創新公司、創投公司研創資本和企業提供的新創資金，加快創業腳步，為臺灣產業創新和經濟發展貢獻心力。

工研院院長劉文雄表示，新創事業是產業成長的關鍵驅動力，為協助產業持續創造新動能，工研院積極推動創新創業文化，並透過舉辦創業競賽，讓同仁們有機會親身體驗創業過程與面臨的挑戰；進入決賽的團隊安排創業培訓技能及業師指導，讓具潛力的新創團隊學習實際創業所需的能力，提升創業實力；評審們提供的寶貴建議和評論，也讓新創團隊能清楚掌握自身的優勢和劣勢，促進團隊重新思考以市場角度檢視技術、市場定位及商業模式，為未來的創業之路做更周全的準備。自2020年開始舉辦創業競賽，迄今已培育出200多位潛力創業家，並成功催生綠能、資通訊領域共3家新創公司，今年也預計將有AI人工智慧相關之新創公司成立，為產業注入新動能。

中國砂輪執行長謝榮哲表示，科技研發需要掌握產業脈動，才能開拓市場邁向新創舞台，工研院創業競賽就是鏈結創新發明家、產業與專業創投業師的最佳樞紐，將創新科技成功轉化為滿足市場所需的產品或服務，走上新創之路。達盈管理顧問創辦人暨合夥人方頌仁也指出，相較於其他創業競賽，工研院創業競賽團隊的研發實力堅強，跨領域能量豐沛，是非常獨特之處；在這樣的基礎上，方頌仁勉勵工研院創業競賽團隊，要有解讀市場需求的能力，以及換位思考的能力，就有機會走得更高更遠。

榮獲本屆工研院創業競賽冠軍的是「共享儲能143」團隊，其打造TENMA（天馬）智慧能源監控系統，以智慧控制器之導入，來預防電池老化，有效延長平均2-3年的電池壽命，提供大型儲能、用電大戶、光儲等儲能系統健檢服務。團隊採用硬體搭配軟體或純軟體的商業模式，為企業營運儲能系統提供監控技術及服務，目前已取得國內大型儲能案場之訂單，未來將持續進行企業端營運驗證，進一步打造全民儲能共享收益的商業模式，擴大市場及營運規模。

由於團隊競爭激烈，最終由兩個隊伍並列亞軍，包含「星海科技」團隊。為降低漁船碳排放，同時提升海洋資源的永續性，開發智慧浮標解決方案，提高捕撈精準度和效率。其結合低功耗排程、精準生物學辨識與浮標路徑預測分析等技術，有效提升20%目標捕撈物種、降低50%漁船油耗和浮標遺失所帶來損失，搶攻全球超過臺幣200億之市場。其商業模式採取雲端管理平台加上10組浮標方式販售予遠洋船東業者，未來將發展訂閱制度，提供年度海洋數據與預測資訊，讓捕撈業者可第一時間掌握漁場變化，降低入漁費以及捕不到魚的損失。

另一座亞軍則由「萬得福磁控」團隊拿下。根據聯合國環境規畫署（UNEP）和國際能源署（IEA）報告指出，隨著全球溫度升高，轉換至高能效冷卻系統是遏制氣候變化的主要方法，進而帶動全球空調磁浮冰水機需求，預估將有近320億新臺幣之龐大缺口。工研院團隊「萬得福磁控」，成功開發國產磁浮壓縮機以及智慧調控之冰水機系統軟硬整合技術，更跨域鏈結國內空調領導廠商，建置臺灣第一條國產磁浮冰水機產業鏈，可應用於大樓中央空調及科技製程環境調控，目前已成功導入大專院校、醫院、機場大廳、商辦大樓、百貨公司、大型商業旅館、科技廠房等近百個場域，為當前工商業節能減碳最有效益之工具。

工研院今年舉辦第三屆創業競賽，不但總獎金高達133萬，在初期即透過新創基礎課程，進階商業化演練與業師輔導機制，協助工研院研發團隊累積新創實力。成功打入決賽之團隊，更進一步提供超過10年以上創投經驗之業師1對1輔導，以及實際市場驗證機會，在5周內帶領團隊解析創投視角以及市場觀點，快速壯大團隊創業能力，加速完成新創最後一哩路，幫助研發團隊邁向新創舞台。

獲本屆工研院創業競賽冠軍的是「共享儲能143」團隊，其研發創新智慧能源監控系統，可預防電池老化，有效延長平均2-3年的電池壽命，提供大型儲能、用電大戶、光儲等儲能系統健檢服務。圖左一為頒獎人工研院院長劉文雄。工研院／提供
獲本屆工研院創業競賽冠軍的是「共享儲能143」團隊，其研發創新智慧能源監控系統，可預防電池老化，有效延長平均2-3年的電池壽命，提供大型儲能、用電大戶、光儲等儲能系統健檢服務。圖左一為頒獎人工研院院長劉文雄。工研院／提供
「萬得福磁控」團隊拿下另一座亞軍，其成功開發國產磁浮壓縮機以及智慧調控之冰水機系統軟硬整合技術，更跨域鏈結國內空調領導廠商，建置臺灣第一條國產磁浮冰水機產業鏈。圖左六為頒獎人達盈管理顧問創辦人暨合夥人方頌仁。工研院／提供
「萬得福磁控」團隊拿下另一座亞軍，其成功開發國產磁浮壓縮機以及智慧調控之冰水機系統軟硬整合技術，更跨域鏈結國內空調領導廠商，建置臺灣第一條國產磁浮冰水機產業鏈。圖左六為頒獎人達盈管理顧問創辦人暨合夥人方頌仁。工研院／提供

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