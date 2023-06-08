挺新創圓夢 工研院第三屆創業競賽冠軍出爐

工研院尋找產業明日之星，今年舉辦第三屆「工研院創業競賽」，在激烈競爭下，由研發創新智慧能源監控系統的團隊奪冠，其通過中國砂輪（1560）、達盈管理顧問、緯創資通（3231）與台杉投資等知名企業和創投組成的黃金評審團層層考評，獲得評審高度評價。

同時，今年更增設個人獎，3位得主從初期輔導課程、初賽、輔導加速與市場驗證期到決賽的過程中，表現優異，充滿熱誠，帶動團隊挑戰極限，獲得所有評審一致認可。評審們也盛讚工研院創業競賽參賽隊伍素質很高，具有非常紮實的新創能量。獲獎團隊後續將有專屬的輔導專家協助進行營運規劃，並有機會獲得由創新公司、創投公司研創資本和企業提供的新創資金，加快創業腳步，為臺灣產業創新和經濟發展貢獻心力。

工研院院長劉文雄表示，新創事業是產業成長的關鍵驅動力，為協助產業持續創造新動能，工研院積極推動創新創業文化，並透過舉辦創業競賽，讓同仁們有機會親身體驗創業過程與面臨的挑戰；進入決賽的團隊安排創業培訓技能及業師指導，讓具潛力的新創團隊學習實際創業所需的能力，提升創業實力；評審們提供的寶貴建議和評論，也讓新創團隊能清楚掌握自身的優勢和劣勢，促進團隊重新思考以市場角度檢視技術、市場定位及商業模式，為未來的創業之路做更周全的準備。自2020年開始舉辦創業競賽，迄今已培育出200多位潛力創業家，並成功催生綠能、資通訊領域共3家新創公司，今年也預計將有AI人工智慧相關之新創公司成立，為產業注入新動能。

中國砂輪執行長謝榮哲表示，科技研發需要掌握產業脈動，才能開拓市場邁向新創舞台，工研院創業競賽就是鏈結創新發明家、產業與專業創投業師的最佳樞紐，將創新科技成功轉化為滿足市場所需的產品或服務，走上新創之路。達盈管理顧問創辦人暨合夥人方頌仁也指出，相較於其他創業競賽，工研院創業競賽團隊的研發實力堅強，跨領域能量豐沛，是非常獨特之處；在這樣的基礎上，方頌仁勉勵工研院創業競賽團隊，要有解讀市場需求的能力，以及換位思考的能力，就有機會走得更高更遠。

榮獲本屆工研院創業競賽冠軍的是「共享儲能143」團隊，其打造TENMA（天馬）智慧能源監控系統，以智慧控制器之導入，來預防電池老化，有效延長平均2-3年的電池壽命，提供大型儲能、用電大戶、光儲等儲能系統健檢服務。團隊採用硬體搭配軟體或純軟體的商業模式，為企業營運儲能系統提供監控技術及服務，目前已取得國內大型儲能案場之訂單，未來將持續進行企業端營運驗證，進一步打造全民儲能共享收益的商業模式，擴大市場及營運規模。

由於團隊競爭激烈，最終由兩個隊伍並列亞軍，包含「星海科技」團隊。為降低漁船碳排放，同時提升海洋資源的永續性，開發智慧浮標解決方案，提高捕撈精準度和效率。其結合低功耗排程、精準生物學辨識與浮標路徑預測分析等技術，有效提升20%目標捕撈物種、降低50%漁船油耗和浮標遺失所帶來損失，搶攻全球超過臺幣200億之市場。其商業模式採取雲端管理平台加上10組浮標方式販售予遠洋船東業者，未來將發展訂閱制度，提供年度海洋數據與預測資訊，讓捕撈業者可第一時間掌握漁場變化，降低入漁費以及捕不到魚的損失。

另一座亞軍則由「萬得福磁控」團隊拿下。根據聯合國環境規畫署（UNEP）和國際能源署（IEA）報告指出，隨著全球溫度升高，轉換至高能效冷卻系統是遏制氣候變化的主要方法，進而帶動全球空調磁浮冰水機需求，預估將有近320億新臺幣之龐大缺口。工研院團隊「萬得福磁控」，成功開發國產磁浮壓縮機以及智慧調控之冰水機系統軟硬整合技術，更跨域鏈結國內空調領導廠商，建置臺灣第一條國產磁浮冰水機產業鏈，可應用於大樓中央空調及科技製程環境調控，目前已成功導入大專院校、醫院、機場大廳、商辦大樓、百貨公司、大型商業旅館、科技廠房等近百個場域，為當前工商業節能減碳最有效益之工具。