美、台廠風格不同！美台積電員工怨工時長 劉德音說重話：不值班不要來

台積電每天工時12小時、要周末輪班，3分之2美國員工不鼓勵新人來上班！報導指出，台積電美國廠的員工無法適應台積電的輪班制度與長工時，對此，台積電聲明辯稱，過去兩年每周平均工時並未超過50小時，不過董事長劉德音受訪時則直言，不願值班的人不要來，半導體產業並不是靠高薪，而是要真的有興趣。

美員工無法適應輪班

近日有媒體報導，有台積電美國廠員工在美國評論企業的網站「Glassdoor」上表示，員工曾連續睡在辦公室1個月，每天工時12小時是常態，周末輪班也很常見；還有另一名工程師寫道，「台積電的工作文化是服從，顯然公司還沒有為來美國做好準備。」

報導指出，台積電美國員工在Glassdoor上共有91個評論，其中只有不到3分之1的人鼓勵到台積電上班。台積電亞利桑那州2座晶圓廠將僱用4500名新員工，不過員工表示，公司的強硬文化會激怒美國員工及求職者，讓招募足夠員工變得更加困難。

美、台廠風格不同

對此，台積電指出，公司設有週工時60小時警戒線，過去2年每週平均工時都未超過50小時，僅少數推動新製程或趕建新廠例外。另外，台積電表示，公司內部有建立「晶園會議反映管道」，員工代表可以以匿名或非匿名方式向業務單位傳遞意見並獲得回應。

不過台積電董事長劉德音6日在股東會後接受媒體聯訪時表示，台積電不要求美國廠員工與台灣廠做事方法一樣，但仍要遵守台積電的核心價值：誠信正直、承諾、創新及客戶信任。他也進一步表示：「 不願意值班的人不要來參加這個產業，這個產業並不是靠有高薪，而是你真的有興趣。 」

員工召募進度一半

台積電目前在鳳凰城規劃了兩座廠房，一期廠將在2024年啟動4奈米製程生產，而去年12月宣佈的二期工程則計畫在2026年完工，屆時將導入3奈米製程。為了這兩座總投資約400億美元的海外新廠，台積電計畫在當地招募4500名員工，截至目前為止已招募約2000名員工。

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