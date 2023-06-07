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童子賢談世界經貿：從「地球是平的」變「四處是石塊」

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
和碩董事長童子賢認為，在全球經歷美中貿易戰和地緣政治問題後，台灣更需審慎思考「台灣+1」的策略。記者鍾張涵／攝影
和碩董事長童子賢認為，在全球經歷美中貿易戰和地緣政治問題後，台灣更需審慎思考「台灣+1」的策略。記者鍾張涵／攝影

台灣玉山科技協會理事長童子賢今表示，過去的太平盛世不再，過去的經貿趨勢為「地球是平的」，但如今已轉變為到處是「大石塊、小石塊」的情境，台灣位處大國之間，在全球經歷美中貿易戰和地緣政治問題後，台灣更需審慎思考「台灣+1」的策略。

童子賢出席「板塊挪移新賽局-跨境產業鏈布局關鍵策略」論壇，談論到「板塊」概念時，強調2001年台灣和大陸同時加入WTO，世界的自由經貿就逐漸達到頂巔，當時無人介意大國競爭、板塊衝撞，但現在，經貿型態轉變為面臨到處是大石塊和小石塊的環境。

他說，在全球供應鏈板塊挪移的新賽局下，產業分工正在重新平衡，台灣企業如何因應？台廠的優劣勢，都是更需面臨的問題。

台積電6日召開股東會時曾談及地緣政治議題，台積董事長劉德音指出，台灣半導體在世界地緣政治緊張之際，若台灣半導體做得更好，仍有穩定作用。今童子賢也說，台灣持續位居全球科技產業和經貿的穩定力量來源，「台灣穩定、全球也穩定」，台灣土地面積僅3萬6千平方公里，是個小島，但藉由科技產業的熱情，產生極大的經貿活動能量，是全球重要經貿夥伴，且是美國第8大重要進口國。

另針對綠電議題，童子賢先前已建議政府參考美國的「能源黃金比例」，今不願多談，僅重申全球近年都在加速布局綠電。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈也說，現在的新趨勢為「平行供應鏈」，從前的供應鏈趨勢為「中國+1」，強調中國是全球最重要生產基地，但貿易戰後，新趨勢為：中國或中國以外供應鏈，開始依據市場需求改變製造基地。針對中國以外的投資，廠商會著眼於美國；中國製造本身則瞄準自己的內需市場，因此已變成「平行供應鏈」。

徐遵慈說，台商「中國+1」與「台灣接單、海外生產」模式已開始，許多台商在中國製造主要目的就是只做中國內需。針對海外市場，現在有些業者變成台灣接單、但在越南或其他東南亞區域生產。

童子賢 板塊

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