自建電廠？台積：太複雜了 續買綠電

台積電一年用電量近兩百億度，是否評估過自建電廠？台積電董事長劉德音昨天在股東會坦承，台積電確實曾經評估過自蓋電廠，最後不蓋則是考量「太複雜了」、「不是台積電專業範圍」，所以台積電最後決定用比較貴的錢購買綠電，甚至在廠商還沒蓋廠前就承諾購電，藉此履行鼓勵企業投入綠能產業，努力發綠電的承諾。

劉德音並未詳細解釋「太複雜」的原因，但他提到，「光是土地徵收碰到很多抗爭，就很麻煩了」。

據了解，劉德音指的問題核心，就是台灣綠能建置腳步過慢，此外還包括審核期過長及適用法規繁雜、流程上「公公婆婆」太多，導致開發期過長，尤其近年原物料劇烈波動，打亂光電開發商預算規畫。

劉德音在回答股東時坦承公司評估過自蓋電廠，據調查，當時是台積電創辦人張忠謀還擔任台積電董事長時，要經營團隊針對電力需求大幅成長，於二○一五年向經濟部洽詢自蓋電廠的可行性，但當時電業法未開放民間自行售電，台積電蓋電廠後發出的電還是要賣回台電，之後再向台電買回綠電，電業法後來允許民間可取得電售執照後銷售綠電，但台積電當時承諾由政府推動，台積電會全數採購，即退出自建太陽能電廠行列。

劉德音昨天重申台積電不會自建太陽能電廠，也表明會持續支持政府獎勵綠電的政策。不過，對於外界動輒將台積電貼上「吃綠電怪獸」的標籤，劉德音特別澄清說：「台灣綠電總發電量約兩百億度，台電只拿出百分之十給民間購買，台積電購買量約九億度，換算所有綠電比重只有百分之四點五」。

外媒趁台灣被捲入地緣政治風暴，認為台積電將在二○二五年面臨缺電危機。魏哲家昨說：「台積電二○二五年用電還會增加，但大概不會缺電，也不會蓋發電廠，將持續買綠電。」