炬芯科技取得熵碼晶片安全信任根IP授權

炬芯科技今日宣布，決定借重熵碼科技晶片安全信任根技術(PUFrt)矽智財（IP），開發具安全加值保障的差異化產品，為廣大的物聯網裝置使用者提供更高級別的安全保障。

炬芯科技是中國領先的低功耗系統級晶片設計廠商，專注于中高端智慧音訊 SoC 的研發、設計及銷售，為無線音訊、智慧穿戴及智慧交互等智慧物聯網領域提供專業集成晶片。有鑒於智慧聯網技術飛速發展的同時也帶來了更多的資訊安全風險，加上市場競爭激烈、百家爭鳴，作為藍牙和物聯網應用產業內的領導廠商，決定和熵碼攜手合作。

熵碼的PUFrt是基於物理不可複製功能(Physical unclonable function; PUF)、一種可理解為晶片指紋的技術，並整合了一次性存儲單位（One Time Programmable; OTP）、真亂數產生器（True Random Number Generator; TRNG）與抗攻擊設計於一體的信任根模組。PUF可以自晶片內部生成極高品質且無法被破解的亂數，用作身分認證、資訊加密保護時所需的金鑰，同時再強化其OTP的安全性，是市場上少數同時具備高品質金鑰生成與安全儲存技術的硬體信任根IP。

熵碼執行副總楊青松表示，炬芯科技採用PUFrt信任根技術是個多贏的決策。對品牌商來說保障了產品設計的智慧財產權，對終端使用者來說則享有更安全的個資保護。他進一步表示，無線藍牙在物聯網通信中是不可或缺的，晶片安全則是資訊安全基礎，雙方的合作能引領行業帶來更多創新與安全，幫助系統設計者基於硬體信任根技術從晶片設計環節構建信任鏈基礎。

炬芯科技研發副總經理張賢鈞表示，我們非常高興能夠與熵碼建立長期的合作關係並取得IP授權。在智慧聯網技術飛速發展的今天，通信安全和資訊安全的重要性愈加凸顯，我們深知為無線藍牙和物聯網應用提供安全保障的重要性。這次合作將為我們的產品增加更多的差異化優勢，進一步鞏固我們在智慧物聯網領域的領先地位。期待雙方的合作能夠為無線藍牙和物聯網行業帶來極具創新價值的晶片產品，為下游服務商提供從供應鏈到終端的完整生命週期保障。