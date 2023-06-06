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英業達攻AI軟體IP設計 躋身上游、獲IC大廠訂單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
代工大廠英業達宣布，推出全新AI軟體IP設計產品，已獲國內前十大IC大廠合作開案。記者吳康瑋／攝影
代工大廠英業達宣布，推出全新AI軟體IP設計產品，已獲國內前十大IC大廠合作開案。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）今（6）日宣布，推出最新VectorMesh™AI加速器系列，支援先進人工智慧推論運算，除擁有低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢外，還推出從模型訓練、設計及SoC整合到晶片量產階段，一條龍且客製化的整合服務，大幅縮短客戶產品開發時程，提升其產品市場競爭力。

英業達數位長陳維超指出，市場欠缺完整一站式AI IP導入服務，因此積極加入這個市場，提供AI模型訓練、模型編譯、架設訓練平台作業系統，及RTL code客製化設計及整合至SoC tape out等設計服務，幫客戶省時間、省成本，創造雙贏局面，自2023年Q1推出不到3個月，已吸引數家台灣前十大IC設計大廠合作商談。

英業達自2020年底成功爭取到經濟部AI on Chip研發補助計畫，目標完善AI 編譯器工具鏈與 VectorMesh™ AI 加速器整體價值，並積極拓展到各種邊緣 AI 運算應用領域。陳維超透露，目前已成功和數家台灣前十大IC設計大廠於2023年Q1合作開案，同年Q4起陸續晶片下線製造。

英業達近年持續推動創新，拓展新事業版圖，包含AI、5G、車用、醫療、智慧手持裝置與邊緣運算等，如今正從下游產業躋身晶片產業最上游的IP產業，並推出適用於各種應用領域的嵌入式神經網路處理器IP，展現全方位拓展AI事業版圖的決心。

AI IC設計 英業達 晶片

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