劉德音：台灣半導體為地緣政治的緊張提供穩定的作用

台積電（2330）董事長劉德音今（6）日在股東會上，回應股東提問未來願景成為世界的台積電、地緣政治等議題說，「個人相信台灣半導體在地緣政治的緊張有穩定的作用。」

劉德音表示，「台積電希望成為世界的半導體的供應商，要變成世界的台積電在努力進步當中，目前

客戶的信任度比三年前增加。」

劉德音進一步指出，不管是技術、製造肯定….客戶的信賴 TRUST，在地緣政治複雜的情況下持續增加，前陣子輝達執行長黃仁勳在國際電腦展也說，在台積生產是 perfectly safe，「這是對我們信賴，希望大家不要去聽所謂軍事、政治專家的說法。」

就供應鏈發展，劉德音指出，不僅是全球供應鏈也希望供應鏈能在台灣好好發展，比如有些半導體設備備用零件（Spare Parts）。

劉德音先前已公開談過，台灣所用半導體製造設備最後組裝在新加坡或南韓，而有些半導體設備備用零件（Spare Parts）在大陸做，為何政府不提供一些政策，讓這些半導體相關設備廠商在台灣最後組裝或備用零件在台灣做，這樣台灣也可以供應全世界，「這是台灣很好的機會，希望台灣政策有些競爭力。」