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小股東質疑宏碁變百貨業？ 陳俊聖：是打造生活風格品牌

經濟日報／ 記者吳凱中／桃園即時報導
宏碁今日舉行股東會，前排左至右為宏碁董事長陳俊聖、總經理簡慧祥。記者吳凱中／攝影
宏碁今日舉行股東會，前排左至右為宏碁董事長陳俊聖、總經理簡慧祥。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠宏碁（2353）今（6）日舉行股東會，由於宏碁集團近年積極發展新事業，開始賣起保健食品、運動飲料、包袋等諸多非PC產品，讓小股東質疑，宏碁未來策略方向到底是走向哪裡？是要變成百貨公司？對此，宏碁董事長陳俊聖回應，「宏碁是一個品牌，以前是單一做電腦，但現在要擴充到生活風格品牌，這就是公司未來3年或更長的成長策略。」

回顧2022年，陳俊聖表示，去年持續受到疫情影響，展望今年，電腦產業在未來幾個月受到後疫情時代需求下降影響，但相信在股東、客戶、員工支持下，宏碁在動盪市場仍能持續維持 ESG 熱情承諾，繼續在市場前行。

小股東在會上發問，宏碁今年下半年展望，以及宏碁近年開始銷售保健食品、運動飲料及各種非 PC 的產品，在此情況下，宏碁集團未來發展是想走向百貨業？

針對營運展望，陳俊聖回應，去年因為經濟面有升息、消費者信心指數下跌、整體市場需求下降，其中還有庫存的問題，而因為整個產業庫存很不 OK，在庫存過多、供過於求下，導致宏碁自身毛利下滑。

陳俊聖指出，電腦是成熟的產業，而成熟產業供過於求是常態，因此毛利不會太好，宏碁在疫情之前毛利率約在10-11%，疫情期間因為 PC 供不應求，帶動毛利走高。從現在狀況來看，相比 PC 同業受到的毛利影響，宏碁其實影響較低。

針對未來發展策略，陳俊聖坦言，宏碁現在做很多的產品，像保健食品、包袋到智慧移動都試試看，目前宏碁已在嘗試幾十個不同市場，不斷尋找突破口，在這個策略下，宏碁目前公開發行公司已經有10家。

陳俊聖強調，「宏碁未來往哪裡去？宏碁是一個品牌，以前是單一做電腦，但現在要擴充到生活風格品牌，是公司未來3年或更長的成長策略。」

宏碁 陳俊聖 股東會

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