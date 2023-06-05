蘋果新Mac發布倒數、代工大單落誰家？彭博：這台廠呼聲高

蘋果Apple全球開發者大會WWDC即將於明（6）日揭開序幕，外媒《彭博社》報導稱，蘋果預計將在WWDC 2023中，規劃一段時間來談最新的Mac。對此，市場也再度討論起這台全新Mac的訂單，將由誰拿下，目前呼聲最高的就屬代工大廠廣達（2382）。

蘋果Apple全球開發者大會WWDC即將於明天以線上的形式盛大登場，去年WWDC引進MacBook Air 13 M2版，而今年重頭戲則是15吋MacBook Air，這款號稱歷年最大螢幕尺寸的15吋筆記型電腦MacBook Air，除螢幕尺寸外，其餘外觀跟目前發售的 MacBook Air類似，而蘋果官方預計將在開發者大會中，進行正式發表。

據了解，蘋果過去幾代MacBook的組裝訂單，大多由廣達全拿下，而去年中國大陸啟動封控措施，對產線造成嚴重影響，市場人士認為，廣達日前透露旗下泰國廠已有能力進行伺服器、消費性電子、一體成型機與筆電等產品的組裝，且產能及良率皆已相當成熟，因此外界看好新機組裝訂單，最有機會由廣達繼續拿下。

法人認為，隨著進入第2季筆電市場開始回溫，全球筆電出貨最少可季增近10%，再加上蘋果新MacBook放量，有望帶動MacBook主要代工廠廣達、鴻海（2317）表現，並且由於廣達的占比較大，因此廣達本季的出貨量可望顯著回升。廣達近日股價走勢強勁，更超車鴻海，成功坐回電子代工股王的寶座。

據了解，蘋果今年除將公布旗下首款MR頭戴裝置（暫稱Reality Pro），更將針對iOS、macOS、iPadOS及watchOS等裝置作業系統，釋出最新版本的系統更新，也可能針對M2 Max及M2 Ultra的Mac Studio發布最新的更新，而當中M2 Ultra使用24核心處理器（16顆效能核心及8顆節能核心）。