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鴻華先進杭州設點 碩禾鹽城廠具地利之便供貨 鴻準也動起來

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

鴻華先進首度揮軍大陸杭州設點，目標串聯大陸電動車關鍵元件能量，協助擴大鴻海（2317）與裕隆這兩大股東造車，鴻海集團旗下碩禾、鴻準都已在大陸部署重兵，碩禾更擔綱最重要的電池材料，其江蘇鹽城廠距離杭州僅約200多公里，料將委予重任；鴻準則在大陸已有供應BMW輕量化車殼實績，也是一大關鍵。

法人指出，鴻海董事長劉揚偉已多次公開表明電池在電動車的重要性，其轉投資碩禾更是鴻海集團致力於開發自有電動車關鍵材料的要角。

碩禾透過旗下電動車電池材料子公司芯和能源在相關領域布局，主要生產基地位於江蘇鹽城，與這次鴻華先進落腳的杭州有地利之便，最具賣點，預料將被委予重任。

芯和能源研發總部位於台灣新竹，主要業務為電池芯製造與電池材料銷售，應用領域是電動車市場，該公司衝刺鹽城廠量產之餘，為擴大後續研發能量，也將投資1.84億元，要在大陸重慶設立另一座生產基地，預計今年底完工，明年開始投產。

據悉，芯和能源目前月產能約200至300噸，未來重慶廠投產後，整體月產能上看2,000噸，產能規模直接擴增十倍。

另外，鴻準大陸生產基地分別位於深圳、昆山以及太原，主要製造機構件、機殼等，而該公司擁有車用鋁合金壓鑄技術，有助於鴻海集團發展電動車事業。

鴻準先前受命開發車用鋁合金壓鑄技術，順利在大陸瀋陽廠生產，並獲得BMW採用。由於車用鋁合金壓鑄機台龐大，且技術難度更高，投入資本也大，並非一般模具廠可切入，鴻海集團藉由鴻準的能量，已可達到與特斯拉同等級的車用鋁合金壓鑄技術，在車身變輕下，電動車也能跑更遠，提升續航力，並有效降低整車成本、提高安全性。

鴻準轉投資乙盛-KY也致力於車用市場，二家業者目前已是鴻海集團揮軍電動車的前鋒大將。

電動車 鴻海 鴻準

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