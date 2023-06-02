充電樁大亂鬥！華碩、微星、映泰、華擎、精英5雄參戰

充電樁大戰即將登場！COMPUTEX 2023一大亮點在充電樁，除台達電（2308）跟飛宏（2457）等電力相關業者發表新品，微星（2377）、華擎（3515）、華碩（2357）、精英（2331）及映泰（2399）也都跨界展出最新充電樁方案，各擁利基，面對中國充電樁業者積極搶單，台廠強調自研自製，甚至是100%台製優勢，期望在電動車帶動的充電樁高成長趨勢中提前卡位。

「幾乎PC業者都來了！」今年COMPUTEX除AI熱外，另一大亮點就在充電樁商機上，除電源產業大廠投入充電樁市場，今年最特別的是，資訊產業大廠也跨入戰局，粗估超過5~10家資訊業者搶進電動車帶來的充電樁商機，其中雙A以停車服務為切入點，電腦業者則搶進ODM商機。

華碩新成立的華碩智行，看好MaaS（移動即服務）透過與Gogoro合作汰役電池，打造停車、繳費柱及充電樁服務方案，目標成為移動服務領導品牌。「停車柱可以移動！」華碩智行表示，透過跟Gogoro合作汰役電池，停車柱內建電池，可以有較彈性選擇地點，停車柱地點可以透過數據分析放在更適合地點，每月更換一次電池就好。

華碩指出，華碩智行的商業模式跟同業不同，由於有電池系統營運建置，停車柱的佈建地點不受是否有電線影響，停車柱設置可以更彈性，全台灣目前有26萬個路外停車場位置、10萬個路邊停車格，華碩智行才剛起步，建置1000個停車柱，主要集中台北跟雲林路邊停車。

華碩智行也跨入充電樁戰場，未來期望提供營運服務，華碩表示，除協助社區規劃建置充電柱，若社區願意參與，未來可以提供外來電動車車主停車及充電服務，打造全新商模。

微星充電樁具車牌辨識，100％MIT

微星今年初也跨入充電樁戰場，此次展出智慧AC充電樁3款，包括：EV Life、EV Premium、EV AI機型，鎖定家用及商用市場，其中包含首款有7吋螢幕及車牌辨識功能的AC充電樁，預計7月量產，2024年再推出快充。

微星表示，微星在車用市場佈局多年，此次透過提供3.2～14.4KW輸出功率的充電樁硬體以及管理軟體，具備可雲端管理及100%台灣製造優勢，看好充電樁營運商期望升級聯網充電樁的需求，跨入高成長的電動車充電樁商機。

微星將鎖定社區、車廠及各地充電營運商作為目標客群，今年下半年將在台灣建置4~5個示範站，其中第一個充電樁在台北市與Lemon Power檸檬動能合作，面對競爭，微星強調用料跟安規認證實力，目標7月通過CNS15511認證，第3~4季度將陸續取得UL2594及IEC61851認證，搶吃美歐市場商機。

映泰搶下北美BTC Power訂單

主機板廠映泰佈局充電樁市場3年，目前已有斬獲，COMPUTEX展出的充電樁具備寬溫（-40度～85度）測試，目前已經拿下美國快充營運大廠BTC Power的訂單，目前映泰是獨家供應商，已貢獻營收約5~10%業績，下半年客戶將改版新品，可望帶動新一波成長。

緯創（3231）日前也展出AC充電樁，宣示卡位，精英則佈局AC充電樁市場已經超過5年，在歐美市場目前已有一定成績，精英表示，充電樁佈局有早期卡位優勢，也具備自研自製及售後服務一條龍能力，360KW快充站也正式發表，將瞄準車廠及充電營運商市場。

華擎子公司華玉也發表具備智慧充電、動態能源管理的19.2KW充電樁，公司強調先鎖定日本跟美國，後續才會再推出歐洲規格充電樁。