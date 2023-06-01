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宏碁陳俊聖：生成式AI 將帶動電腦剛性需求

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影

PC品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖今（1）日出席台北電腦展（COMPUTEX 2023），談到近期熱門的人工智慧（AI）領域，他表示，生成式AI要用電腦，所以電腦的剛性需求會有另外一波好的機會。且集團旗下宏碁資訊（6811）已經提供ChatGPT的企業版，目前已經有多個半導體客戶採用。

陳俊聖今年受邀參加COMPUTEX 2023 Keynote專題演講，會後接受媒體訪問，針對人工智慧話題回應。

針對人工智慧對生產力的幫助，陳俊聖表示，生成式AI更多運用在生產力，PC之所以辛苦，因為很多人用手機就可以做到大部分事情，但生成式AI要用電腦，所以電腦的剛性需求會有另外一波好的機會。

他分析，一部分在雲端，另一部分在邊緣端。AI不是新的東西，重點是AI拿來做什麼，這次是生成式AI。現在幫國內企業做企業級生成式AI。用於醫療，可以弭平醫療落差。

陳俊聖舉例，比如說做半導體設計，但現在台灣工程師不足，AI就會有幫助，而宏碁資訊提供ChatGPT的企業版，為每個客戶客製化產品。而企業版ChatGPT的好處，就是有生成式AI的能力，但數據不會外流，目前宏碁資訊的方案已經有多個半導體客戶採用。

AI 宏碁資訊 陳俊聖

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