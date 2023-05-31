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恩智浦執行副總裁Rafael :半導體供應鏈逐步接鏈 但晶片勢必漲勢

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦（NXP）執行副總裁暨安全連結與邊緣處理事業部總經理Rafael Sotomayor。記者簡永祥/攝影
恩智浦（NXP）執行副總裁暨安全連結與邊緣處理事業部總經理Rafael Sotomayor。記者簡永祥/攝影

半導體整合元件大廠恩智浦（NXP）執行副總裁暨安全連結與邊緣處理事業部總經理Rafael Sotomayor於今（31）日受訪時表示，地緣政治造成供應鏈區域化布局，已化解斷鏈危機，他認為各國擔心地緣風險各國紛紛自主掌握半導體晶片，將推升半導體生產成本，雖然此時景氣下行，消費端難接受，但未來晶片漲價已是必然會發生的事。

掌握全球有48個工廠的Rafael Sotomayo也表示，國際化布局，一定會遭遇人才爭奪戰，即使到目前為止，公司也有至少10個人每天物色爭取優秀的員工，他並強調，人才爭奪戰隨著公司持續成長，不會停止。不過由於恩智浦產品多元且各國布局，反而成為吸納菁英願意加入恩智浦團隊的憑藉。

Rafael Sotomayo強調，由於不同國家對半導體供應有不同的需求，複雜度相當高，地緣政治及貿易磨控讓大家擔心晶片會斷貨，想自建半導體廠掌控貨源，隨各國區域布局展開，原本擔心供應鏈斷鏈的危機已逐步化解。

至於被問到會不會擔心台灣區域風險升高，他強調並不擔心 且依賴度很高，在疫情期間恩智浦的連結產品銷售創佳績，就是因為台灣生產基地生產的品質受到市場高度肯定，公司計畫進一步擴充台灣規模。這也意謂只要客戶的生產好，恩智浦也會因應客戶更多的需求再擴充。

但他表示，包括恩智浦及台積電等到各國設晶圓廠，分散地緣政治帶來的供應鏈風險，創造供貨韌性，但也會造成成本上升。推升晶片生產成本，未來晶片價格上漲也將是必然的事。

恩智浦今日宣布推出i.MX 91應用處理器系，提供最佳化的安全、功能、和高效節能等需求，提供智慧家居、智慧工廠連網解決方案的，也為未來與車聯網連結預先舖路。

恩智浦 半導體

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