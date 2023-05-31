鴻海今年科技日將發表新車 董座劉揚偉親自試駕Model C

鴻海（2317）今（31）日舉行股東會，董事長劉揚偉表示，今年10月18日將舉辦第四屆鴻海科技日（HHTD23），將推出新車款，並公布「3+3」策略，以及智慧城市主題的活動主視覺。

對於即將在今年第4季量產的電動車Model C，鴻海今天也釋出劉揚偉親自試駕Model C的影片。針對Model C的動態操駕性、內裝設計質感、乘坐舒適度、轉向操控感，以及車飾面板公差，劉揚偉認為，表現不錯，Model C滿好開的，有黏腳的感覺。

鴻海今年在科技日主視覺選色，以 2023 年度代表色「萬歲洋紅」，和最能代表科技感的藍色為對比。不同往年主視覺風格，今年特別把「∞」符號改為流線型設計，佐以半導體元件、線路、電路板、晶圓等意象作為背景。