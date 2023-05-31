徐旭東向股東報告 遠傳成長、合併、技術升級 幾乎沒缺點

遠傳電信（4904）今（31）日舉行股東會，遠傳去年營收及獲利創五年新高，董事長徐旭東向股東報告時表示，遠傳有成長、有合併、有技術升級，幾乎講不出缺點。

遠傳去年營收891.5億元，年增4.5%，稅後純益96.1億元，年增5.3%，每股稅後純益2.95元，超越財測，創五年新高，獲利年增率居業界之冠，若扣除2021一次性業外收入，遠傳電信稅後淨利實際成長22.1%，足以傲視全球電信業者，在英、美、日、韓等電信業者中一枝獨秀。

遠傳每股配發3.25元現金股利，盈餘分配率110%，連續12年盈餘分配率超過百分百，今年以來市值漲幅17%，為業界之冠。

徐旭東向股東報告時表示，遠傳是遠東集團首家舉行股東會，我比較謙虛，我的習慣都是要找不好的事情，但看來看去，好像都是好的，去年雖有新冠肺炎影響，但遠傳每天都很競競業業，創造的成績很不錯，未來也將持續推動升級，從3G、4G到5G。

徐旭東表示，遠傳行動本業表現得很好，5G滲透率領先同業，為三大電信之冠，同時遠傳在綠色資通訊服務亦推出許多創新應用，如能源管理系統、智慧路燈、智慧校園、 遠距診療等，以創新應用為全台打造更智慧的生活與永續城市。接下來預期未來電信市場會持續競爭，遠傳將持續以高品質的網路服務及多元創新科技應用，來創造差異化優勢。

遠傳電信總經理井琪表示，在遠傳用戶持續升級5G，和大數據、人工智慧和物聯網發展新經濟的雙引擎強勁帶動下，2022年遠傳在總營收、獲利、新經濟營收、股價表現、顧客推薦度、員工滿意度、新業務發展等各項指標表現亮眼。遠傳數位轉型腳步持續邁進，以科技力、行動力推動永續發展，對內落實智慧節能、低碳營運，打造「最環保的網路」；更持續發展綠色資通訊應用，協助企業夥伴數位和淨零雙轉型，樹立電信業永續新典範。

徐旭東表示，遠傳持續攜手國際夥伴微軟、愛立信、英特爾，推動季數創新，而今年最重要的就是與亞太電信合併，公平會已經受理，預期未來正式合併後，首先規模就會增加。

徐旭東更強調，向各位股東報告，你們投資的公司（遠傳電信）有成長，有合併，有技術升級，這一切都是電信業者好的因素，此外，更積極進行人員培訓升級，積極國際化，與世界通訊連在一起，我很想講一些差的事情，但暫時還沒有。

遠傳表示，轉型四年有成，2022年新經濟服務表現亮眼，年營收成長率達18%，佔總營收19.4%，超越原訂目標。其中智慧資通訊業務的需求強勁，成長率達24%，超過了新經濟50%佔比，其中雲端服務業務和自主開發解決方案表現最為亮眼，年成長率分別為38%和29%，挹注新經濟營收成長。

遠傳表示，結合數位雙生（Digital Twins）、大數據、AI技術，提供3D維度戰情資訊，協助管理者在虛實整合中做最佳化的管理，包含充電樁整合平台、智慧路燈管理系統、路口號誌不斷電等，班班有冷氣也完成了9縣市EMS能源管理系統的建置和使用。

此外，5G遠距診療持續擴大，已遍及12縣市、35鄉鎮，服務超過3萬人次，今年更啟動了5G遠距診療2.0，以完善社區慢性病和長照服務；此外，遠傳電信也與高雄市合作3D街頭暴力預警及AI情資整合偵蒐平台、推出5G巡邏車為台灣首項5G切片技術應用，並與台北及澎湖合作5G救護車跨海視訊聯防；在在以科技力打造智慧韌性城市，嘉惠國人。