台達智慧園區管理 電腦展亮相

台達昨天於台北國際電腦展發表全新品牌價值主張：智慧物聯、節能永續、價值共創，設計一座「智慧永續產業園區」展示智慧園區大腦的資訊管理中心，提供包括碳盤查及再生電力匹配的多功能管理平台，並推出結合ＡＩ科技的雲端監控服務VORTEX。

台達執行長鄭平表示，去年台達成為亞洲首家高科技硬體設備企業通過SBT Net Zero目標審查，在二○三○年前將範疇一與二碳排放較二○二一年降低百分之九十。台達去年已達成下降百分之十三點五的年度目標，全球據點用電有六成三來自再生電力，逐步邁向二○三○的RE 100。

台達解決方案應用從智慧樓控擴增至智慧園區管理，結合自身廠區應用科技減碳的經驗，已成功完成許多園區合作案例。未來產業園區的建置趨勢將需要更全面的智慧永續服務，期許台達能以自身所長，協助夥伴建構兼具數位智慧、綠能低碳、健康安全的產業園區。

台達品牌長郭珊珊表示，今年台達打造一座智慧永續產業園區，呈現最新技術運用於園區中商務辦公、金融服務、生活休憩、能源管理的各種應用情境。除因應市場、客戶趨勢與需求，也期許能串連產業夥伴共同邁向ＥＳＧ目標。

台達樓宇自動化事業群副總經理江文興指出，台達針對園區數位管理、綠能永續、健康安全需求，提供全方位綜合性園區管理平台，結合台達能源管理、碳排管理等技術，能對園區系統進行統合分析調度，強化營運效率。