勤業眾信：布局保護營業秘密管理 建構永續發展基石

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司今（30）舉辦「打造企業永續經營根基－營業秘密進階管理」研討會，內容指出，依據世界智慧財產權組織（WIPO）2022年統計，數位科技相關專利在2016～2020年間平均成長172%，顯見企業積極投入研發相關領域。加上近年數位轉型與永續發展的浪潮，如何保護大量的研發成果，已成為企業最關鍵的挑戰之一。勤業眾信指出，研發成果如以營業秘密加諸保護，仍牽涉保密措施不足、保密意識缺乏或供應鏈管理疏漏造成洩密等風險，打造一套有效且合適的營業秘密管理系統，便是企業應優先布局的選項。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深執行副總經理林彥良表示，從公司風險治理視角出發，營業ㄇ密保護、隱私保護、海外資安法規、資訊安全管理、數位資料保護、網路安全評估、IOT/OT&ICS應用與安全管理諮詢、新興科技風險管理等議題，都是企業在制定相關策略前常見之重點考量面向。然而，由於營業秘密保護和產業發展息息相關，牽動著企業未來競爭力、人員與供應鏈管理、業務流程設計、科技運用方式，及如何建置管理制度與規劃投入成本等。建議企業除了強化營業秘密管理機制亦應充分掌握相關法規之更新，據以有效布局與即時調整相關流程與規劃，建構企業永續發展之基石。

從實務趨勢剖析台灣首部營業秘密管理規範

財團法人資訊工業策進會科技法律研究所副主任鄒宗萱指出，繼2016年發布台灣首部《營業秘密管理指針》，協助企業從零到有建立營業秘密管理，2019年因應數位證據保全需求，發布《營業秘密管理指針2.0》，協助企業強化營業秘密的數位化管理。然而，在企業陸續整備管理機制後，卻有超過七成（76%）表示不確定管理措施有無達到管理效果，例如：是否能有效防堵洩密風險？法院是否認可其管理措施？因此，2023年發布《營業秘密保護管理規範》，彙集國內外營業秘密法規趨勢、近十年台/美/日判決認定因素，釐清法院對於合理保密措施的認定標準。以ISO系統的PDCA為架構，並萃取推動TIPS智慧財產管理制度之驗證經驗，從營業秘密管理規劃、管理執行到管理的監督與改善，期能協助企業找到營業秘密法遵界線，檢視管理措施之符合性，促進有效的落實管理。

營業秘密保護與ISO合規標準激盪出企業永續價值

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理林侑燁表示，證交所宣布2025年公司治理評鑑將由ESG評鑑接軌，將更重視企業的永續經營。台灣企業面臨數位轉型及商業模式轉型之際，嶄新的商業經營模式及持續性地開展數位創新流程，同時亦面臨營業秘密保護的挑戰。2022年底發布第一屆永續金融評鑑指標已將「營業秘密保護方案」納入，顯現營業秘密保護與企業永續的關聯度及重要性。

國內外近幾年出現數件營業秘密案例，不論是離職員工帶走企業核心技術到競爭公司或是企業內部機密資訊外洩等，企業逐漸認識到營業秘密範圍已從產品研發，延伸到核心客戶資訊、演算法模型、營運策略等，如何有效識別營業秘密已成為核心關鍵要件。面對競爭的商業環境及創新管理挑戰，企業可持續關注如何透過全面性的營業秘密管理機制，並透過數位資料保護（ISO27001）及國際合規管理標準（ISO 37301）的相輔相成，建立全面性的營業秘密保護機制，以維持其自身的品牌競爭力。

數位轉型下的營業秘密風險

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深副總經理鄭淑芬表示，現今科技發展瞬息萬變，疫情、人工智慧等浪潮對產業造成巨大衝擊，促使企業不斷思考該如何有效地創新。對此，企業在研發創新的過程中，將產生大量潛在的智財權，除了象徵企業研發創新成果的專利與商標之外，真正維繫企業關鍵核心競爭力的是「營業秘密」。對企業而言，最當前的要務便是建立策略性的智財管理系統，從識別營業秘密開始，建立能應用在企業管理實務的營業秘密管理制度，藉此強化因應洩密風險與管控風險的能力，取得競爭優勢，強化供應鏈及合作關係之信任。