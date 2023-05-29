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台積電首季業績獎金開獎 員工爆料較去年第4季「打7折」

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台積電首季業績獎金開獎 員工爆料較去年第4季「打7折」

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電南科廠第14晶圓廠。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
台積電南科廠第14晶圓廠。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

台積電（2330）業績獎金按慣例連動公司每季獲利表現，員工紛紛爆料季分紅今（29）日入帳，平均約較去年第4季打約七折，不過依據個別員工考績有浮動約較去年第4季在68-75折，但仍約與去年首季相當，屬季節正常值。

先前有員工對外爆料公司發信通知季分紅減少40%以上，不過據了解，並非所有員工都收到通知，當時台積電也不評論員工分紅相關議題。

台積電先前已公布今年首季稅後純益約2,069億元，季減約三成、年增2.1%，每股稅後純益為7.98元，業界認為，由於台積電的每季業績獎金一貫跟隨該季獲利連動，因此同步季減少符合常理。

按照台積電過往慣例，台積電員工業績獎金與酬勞（分紅）一年的總額當中；其中半數員工業績獎金於每季季後發放，而另外半數的酬勞（分紅）則固定在7月發放。

台積電 員工分紅

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