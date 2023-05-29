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英業達攜輝達大秀 AI 運算 再拋智慧建築解決方案

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達攜輝達大秀AI運算。記者吳康瑋／攝影
英業達攜輝達大秀AI運算。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）今（29）日宣布，旗下英研智能移動將於電腦大展展示其邊緣AI產品中，採用晶片大廠輝達NVIDIA® Jetson™ Orin NX 模組的智慧建築解決方案。這些邊緣AI產品可以整合英業達的5G小基站一體機與K905G6 GPU伺服器，成為智慧建築私有雲解決方案，也可直接連接微軟的Azure，成為智慧建築公有雲解決方案。

隨著自動化與運算科技的演進，英業達指出，旗下智慧建築解決方案已被廣泛應用在智慧建築上，達到自動控制與設施管理的目的；而英研的可以解決人、車、停車管理相關問題，並研發智慧儀表板，讓管理者可以即時確保智慧建築內人車安全，在國內外已有多個成功案例。

此外，在人員控管方面可達到：人員進出管理、擁擠管理、及時定位、緊急狀況通報；而在車輛控管方面可達到：車牌辨識、車輛進出管控、停車違規管理、跟車管理方面、及時定位等。

至於英研的智慧建築解決方案是奠基在下列產品「AIM-Edge ncox」和「AIM-Edge ucox」 則是快速又節能的嵌入式AI計算裝置。它們是基於Arm®硬體架構的設計，整合NVIDIA®Jetson™ Orin NX系統級模組處理器

該處理器則具有8GB/16GB LPDDR5記憶體，4K/8K視訊解碼/編碼。AIM-Edge ncox支援1個USB3.0，而AIM-Edge ucox支援POE供電。這些規格提供強大的邊緣計算能力，讓它們適用於所有情境。

另外，K905G6高密度GPU伺服器，可配置2 U 高度節點兩台，每節點可搭載2顆AMD最新Genoa處理器，單一處理器最高可達96核心，並配有128 lanes PCIe Gen5，每節點可配置最高達6TB記憶體，並支援2張NVIDIA A100/A30 Tensor核心GPU卡。適用需要處理大量數據的應用，例如人工智慧訓練、高性能運算與機器學習。

智慧建築 處理器 Edge

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