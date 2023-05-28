緯創：AI是十年大趨勢

經濟日報／ 記者王郁倫／台北報導

AI應用發燒，伺服器業者如今「言必稱AI」，除鴻海、技嘉、華碩、宏碁、神達及緯穎宣稱有AI伺服器產品，廣達也透露AI機櫃下半年將開始出貨，AI伺服器產業是否隱含流血競爭？緯創執行長林建勳表示，AI是未來十年的大趨勢，市場還在成長，他認為不會大家打在一起。

緯創伺服器營收占比已經超過三成，主要是AI伺服器產品動能樂觀，今年預估仍會有很大成長，足以抵銷企業產品衰退，法人預估緯創今年伺服器總出貨持平，AI伺服器以主機板出貨型態較多，若未來轉以系統方式出貨可望帶來更大動能。

然而，目前伺服器業者全面投入AI伺服器研發，是否引發新搶單競爭潮？林建勳指出：AI會是未來十年的大趨勢，AI應用還早才剛起步，就算有再多人宣布要做，但因為市場還很大，不會打在一起，「大家都會成長」。

緯創早於2017年就開始投入AI伺服器研發，由於已經投入研發六年，屬於台灣伺服器業者較早做的一批，「緯創一定有相對競爭力。」

神達預估今年伺服器出貨持平或衰退，但看好AI，強調是全產品線陣容，神達強調AI出貨以準系統（L6階段）量最大，單AI伺服器出貨比有機會達神雲營收的一至兩成。

業者分析，隨AI應用百花齊放，AI伺服器從單台到一整機櫃的需求將增加，近期機櫃型態AI伺服器需求確實將因AI應用提升，一個伺服器機櫃原本就可放入常規伺服器、交換器或AI伺服器。

伺服器 緯創 神達

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