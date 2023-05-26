和碩攜恩智浦於 COMPUTEX 展示智慧座艙解決方案

和碩（4938）今日宣布，將在 2023 年台北國際電腦展(COMPUTEX 2023)期間，於 5 月 30 日至 6 月 2 日在台北南港展覽館現場展出智慧座艙(Intelligent Cockpit)，該方案運用嵌入式應用安全連接解決方案的全球領導者恩智 浦半導體(NXP® Semiconductors)車用微控制器(MCU)以及微處理器(MPU)系列，推動未來汽車發展，讓科技實現更美好、更安全與便利的生活。

恩智浦提供 i.MX 8 系列應用處理器與 S32K 通用微控制器產品，針對智慧座艙等不同應用情境所設計的車用解決方案，透過與各類感測器以及輔助晶片配置，協助和碩快速開發智慧電 子與車用電子產品，進而提升駕駛行車安全與便利。

和碩聯合科技(PEGATRON)將在 COMPUTEX 2023 展示的智慧座艙技術重點包含：

高速且低延遲通訊、智慧多功能螢幕(Multi-Screen)智慧座艙、精簡設計的模組化面板(Modularized Panels)、八種智慧警報與輔助系統(Eight Intelligent Active Warning and Auxiliary Systems) 、盲點偵測系統(BLIS; Blind Spot Information Spot) 、車道偏離警示系統(LDWS; Lane Departure Warning System) 、疲勞駕駛預警系統(Driver Fatigue Monitor System) 、全新車載監控作業系統(Upgraded Vehicle-Regulated Operating System)等。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示：「在汽車產業朝向智慧化的發展趨勢上，恩智浦擁有多項相關技術領先優勢，能夠同時滿足客戶在汽車和工業物聯網的應用需求，恩智浦單 晶片(SoC)以及微控制器(MCU)系列解決方案，透過整合將進一步提升運算效率與效能， 融合多種重要技術，進而實現車聯網的新時代。」

和碩聯合科技車用事業處總經理賴哲彥表示：「非常開心與恩智浦攜手合作，展出智慧座艙創新技術。智慧座艙應用整合許多技術與功能，包括螢幕顯示、駕駛監控、娛樂系統、車聯網 及部分輔助駕駛，進而使智慧座艙迅速提升產品差異化與競爭力，並運用座艙資料滿足用戶對智慧座艙的應用需求，進行更好的整合，實現智慧座艙市場的創新。」