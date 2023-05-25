勤誠搶搭AI 商機 下半年營運催馬力

伺服器機殼大廠勤誠（8210）首季營運落底後，最壞情況已過，第2季起開始回升，下半年則在AI伺服器以及CPU新平台雙引擎加持下，業績將優於上半年，整體營運表現先蹲後跳。

國內法人近期出具最新報告指出，勤誠今年整機出貨量預估與去年持平，但AI應用新產品出貨比重提升，而此類新品平均單價（ASP）較高，因此有助於勤誠毛利率較去年持平或小幅成長。

勤誠執行長陳亞男日前於法說會指出，公司已走出谷底，未來營運將呈現逐季成長，目前訂單能見度約一季，預料未來幾季營運將陸續明顯改善，而AI伺服器成長速度快，公司不會缺席。

其中，高U數專案為AI/HPC相關應用，雖出貨數量不如一般伺服器多，但單價卻能高出數十倍，使勤誠成為AI熱潮下的受惠公司，而在量價齊揚下，預料勤誠明年營收與獲利均有望挑戰新高。

據悉，勤誠在AI 應用新產品方面，今年上半年處於NPI階段，下半年會開始貢獻營運表現，而美系客戶會有一款強大的GPU BOX 的案子，預計在下半年會量產；中國客戶亦有正在開發的GPU BOX案子，目前約有三個案子下半年會量產，另外五至六 個案子則在開發階段。

此外，勤誠今年下半年因五大新專案進入量產，並逐季放量，估計全年營運將呈逐季走高，而明年因五大新專案效益發酵，獲利有望挑戰新高。勤誠今年前四月累計營收24.18億元，年減7.3%。

勤誠今日股價受Nvidia財報亮眼激勵，上漲5.1元，收96.5元。