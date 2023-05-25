元太攜手聯發科合作系統晶片開發 進軍全球電子書閱讀器市場

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（25）日宣布，與聯發科技（2454）強化合作系統晶片開發，並攜手進軍全球電子書閱讀器市場，以元太電子紙材料與系統技術，搭配聯發科技最頂尖的晶片解決方案，將可為台灣廠商在電子書閱讀器的全球市場開創新局。兩家公司已經聯手打入多家國際知名電子書大廠供應鏈，未來元太和聯發科技將持續深化合作，為全球客戶提供最佳電子書閱讀器晶片解決方案。

電子書閱讀器是元太科技電子紙市場最主要的產品應用之一，因電子紙不換畫面不耗電的特性，讓電子書閱讀器的耗電量低，待機時間可長達2周以上，而電子紙不發光，在陽光下也清晰可視，長時間閱讀對眼睛較不傷害。根據哈佛公衛學院研究指出，沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，使用搭載E Ink ComfortGaze™ 前光的電子紙螢幕較LCD 螢幕對眼睛的健康程度達3倍。

聯發科技擁有陣容堅強的平板晶片產品線其在電子書的相關應用上，更搭載高效能的 CPU處理器且整合 Wi-Fi，使用先進製程打造出超高效能晶片，能支援元太科技旗下多項黑白及彩色電子紙顯示技術，包括E Ink Carta™, E Ink Kaleido™ 及E Ink Gallery™，為客戶帶來超薄、輕便、電力持久的電子書閱讀器產品，電子書閱讀器使用者將能享有超凡的閱讀體驗。目前聯發科技正採用其平板系統晶片（SoC）結合元太科技的硬體TCON ，雙方共同推展教育市場電子書平板方案。

「元太科技致力建立電子紙生態圈，透過與生態圈夥伴的密切合作，能為品牌客戶帶來最適切的供應鏈夥伴組合，並提供最具市場競爭力產品。」元太科技總經理甘豐源表示：「我們非常高興和全球晶片設計開發領導者聯發科技合作，經由雙方研發技術深度合作，將能為全球電子書閱讀器品牌客戶帶來最優質系統技術。」

聯發科資深副總經理暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示：「聯發科技在平板晶片平台位居市場領先地位，打造多款全球熱銷的行動裝置，加速推動產業進入下一個創新時代。我們十分榮幸與全球電子紙的領導大廠元太科技共同聯手，為電子紙產業打造更加符合用戶和市場需求的產品。未來聯發科技將持續與元太展開更加深入的合作，攜手成為市場的旗艦領航者。」

聯發科技不僅專注於消費性電子產品市場，同時也深耕電子書閱讀領域多年，致力於創造更多綠色低碳多元化的生活應用，將其特性與功能推展到極致。數年間的不斷耕耘累積，目前全球市場滲透率已超過五成，以創新及差異化屢屢創造市場成功的實證。

聯發科技目前運用於電子書閱讀器的系統晶片為MT8113，採用12奈米製程，內建雙核心2.0GHz CPU處理器，能大幅提升使用者的翻頁閱讀體驗；同時支援LPDDR4記憶體及內建Wi-Fi 5及藍牙，不僅可以降低整機系統的功耗，再加上聯發科技創新的功耗管理技術，可以讓MT8113在待機模式下可維持長達超過10周的優異表現。

E Ink元太科技比較了使用紙張、液晶螢幕和電子紙螢幕廣告牌對二氧化碳排放的影響，過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是液晶平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。