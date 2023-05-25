台積電：歐洲設廠協商順利 計劃專攻車用MCU

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集微網消息，德國媒體報道，台積電高層表示，與歐洲各級政府協商順利，預計8月做出設廠決定，未來新廠將專攻車用晶片，如以28nm製程為基礎的汽車MCU。

《法蘭尅滙報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）報道，台積電業務開發資深副總經理張曉強23日於荷蘭阿姆斯特丹擧行的論壇表示，汽車工業對晶片的需求相當龐大，台積電想盡可能離客戶近一點，歐洲是汽車製造的核心地區，台積電看好在此設廠，預計8月做出決定。張曉強表示，歐洲新廠將專攻車用晶片，例如以28nm製程為基礎的汽車MCU。

外傳台積電在歐洲的第一個生產基地將落腳德國東部的德累斯頓（Dresden），張曉強對此不予置評，不過他指出，歐洲設廠案目前已經在盡職調查，當前為簽約前的評估階段。他表示：「我們與從地方到歐盟不同層級的政府協商，進行非常順利」。

張曉強還分析在歐洲設廠的優缺點，他指出，歐洲龐大的人才庫、專業人才和頂尖的研發機構是歐洲的優勢，但在歐洲建廠費用高昂，而且營運時將負擔更多的薪資和能源成本。據悉，德累斯頓是德國東部薩尅森邦的首府，當地有400家半導體相關廠商，晶片產量佔全歐盟的1/3，公認是歐洲最大的半導體聚落，而在車用晶片領域，台積電與意法半導體（ST）、恩智浦（NXP）等歐洲半導體廠關係密切。

德國官員5月初證實，台積電正規劃與博世（Bosch）、英飛淩（Infineon）等廠商在德勒斯登興建晶圓廠，總投資金額可能達100億歐元（約3300億元新台幣），不過尚未定案。

台積電 半導體 德國

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