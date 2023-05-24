AMD攜手微軟 透過Ryzen AI開發者工具加速AI部署
AMD與微軟今日共同宣布，雙方攜手合作打造建構區塊，以滿足開發人員和消費者於現今與未來充分利用AI所需。搭載Ryzen AI的AMD Ryzen 7040系列處理器於CES 2023首次發表，為x86處理器在AI加速領域的重要里程碑。Ryzen 7040系列處理器為首款用於x86 Windows 11筆記型電腦的產品，提供出色效能、令人讚嘆的功耗效率以及有別於現今其他x86處理器的獨特經驗。
AMD表示，作為其全面性的AI策略方向之一，AMD正為Windows開發人員提供Ryzen AI軟體的初期存取權限。AI研究人員和開發人員將能夠使用開源AI框架在搭載Ryzen AI的特定Ryzen 7040系列處理器上執行AI工作負載。
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