曾虧200億 宏碁董事長陳俊聖清大分享逆轉勝經營哲學

國立清華大學科管院長林哲群上周邀宏碁董事長暨執行長陳俊聖與在職專班學生分享逆轉勝的經營哲學，宏碁從10年前虧損200億元，到今日擁有10家上市櫃及興櫃公司創造出1200億元以上的市值，到底如何翻轉的？陳俊聖說，第一步制定百日計畫，穩定公司，第二步增強品牌價值，並打造新事業，第三步新事業IPO(首次公開募股)走向資本市場，實踐集團永續經營目標。

陳俊聖建議，領導者在新任開始時必須提出百日計畫，在他上任宏碁前，就擬定百日計畫，分別是保障工作權，密集溝通降低焦慮，緊抓財務數字，每個禮拜看財務報表，密集發布內部正面消息，每年兩次全球展品發表會，這些計畫十年來堅持不懈。除此之外，宏碁集團亦逐步建立多元事業引擎，除了眾所皆知的電腦品牌外，旗下子公司從行動支付、智慧充電樁、智慧醫療及生活家電等不同領域皆有涉略。

以宏碁智醫為例，專注在智慧醫療，讓更多人享有醫療科技帶來的價值，透過國衛院的資料，了解糖尿病患者失明的比率比正常人高25倍，因此宏碁智醫做人工智慧醫學影像判讀，糖友只要經過判讀，就可以知道糖尿病是否已經造成眼睛病變，目前這套判讀系統在海外五個國家，及國內超過170個醫院診所皆有引進。