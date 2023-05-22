快訊

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

花旗看IC設計產業 評世芯買進、創意中立

經濟日報／ 記者黃力／台北即時報導
花旗證券釋出IC設計產業報告，隨著人工智慧的普及和發展，特殊應用IC（ASIC）在人工智慧的市場規模將快速增長。圖／彭博資訊
花旗證券釋出IC設計產業報告，隨著人工智慧的普及和發展，特殊應用IC（ASIC）在人工智慧的市場規模將快速增長。圖／彭博資訊

花旗證券釋出IC設計產業報告，指出儘管目前經濟發展能見度有限，但隨著人工智慧的普及和發展，特殊應用IC（ASIC）在人工智慧的市場規模將快速增長，世芯-KY（3661）將直接受惠，初評「買進」、目標價1,920元，評創意「中立」、目標價1,280元，並建議可採用配對交易，作多世芯-KY、做空創意。

花旗表示，多數人工智慧晶片採用先進製程，人工智慧推論和訓練硬體的架構通常包括專用處理器、高頻寬記憶體和針對人工智慧工作負載進行優化的互連結構。除了GPU之外，用於人工智慧推論和訓練的解決方案還包括強大的處理器，如CPU，以及像Amazon Web Services（AWS）的Graviton這樣的專用加速器。

IC設計服務公司的營收涵蓋前端設計包括專案簽署、網表輸出等，以及後端設計包括布局與布線、驗證等，而大量生產階段通常表示全方位服務。對於人工智慧晶片製造商來說，與晶圓代工合作夥伴進行垂直整合以便於早期獲取最新的製程技術細節非常重要。

此外，隨著摩爾定律接近極限，業者越來越傾向於使用晶片組件（Chiplet）實現。為了支援這種異構整合，ASIC設計服務提供商需要增強2.5D/3D封裝和高速晶片間互連接口的能力，以及堅固而靈活的設計方法。

世芯-KY在後端服務中更專注於高性能運算和人工智慧應用。它在先進製程節點的銷售組合也是同業中最高的（其2022年營收中有80%來自HPC，AWS是最大的客戶）。過去五年，世芯-KY本益比區間為9倍至53倍，平均為23倍，惟考慮其在先進技術的參與和高性能運算、電動車ASIC方面的優勢地位，花旗認為以2024年預估EPS計算，其本益比應要有32倍。

中國大陸一直是創意的最大營收貢獻者，占2022年營收的34%，該公司更專注於≥28nm的製程。過去五年，創意的本益比區間落在在14倍至62倍，平均為31倍。以2024年預估EPS和32倍本益比計算，花旗給予創意目標價1,280元。因目前該股的上行潛力有限，花期給予中立評級。若創意未來有來自自中國大陸以外的非泛消費性應用商機，才會有更多升評空間，也因此，花旗更偏好世芯-KY，因它主要掌握美國封裝測試服務商和系統廠商的ASIC項目。

IC設計 人工智慧 花旗 世芯

延伸閱讀

中美競爭激烈 日本尋求在全球晶片供應鏈中發揮更大作用

日本理化研究所與英特爾戰略合作 可獲得後者晶片代工服務

陳奕光專欄／蘋概、AI供應鏈 逢低布局

力旺、世芯 押逾90天

相關新聞

大陸封殺 台、陸、韓分析師：美光這下慘了

大陸官方21日宣布美光在陸銷售的產品未通過網絡安全審查，將禁用於大陸境內關鍵信息基礎設施，被外界視為「北京回擊美方科技戰...

蝦皮個資外洩 下周祭行政處分

政府機關與企業個資外洩頻傳，數位發展部部長唐鳳昨天指出，今年將主動針對公部門進行韌性巡檢，預計在一、兩個月內巡檢，並在年...

美半導體缺人 大挑戰

美國半導體製造業即將起飛，但卻面臨人力短缺的挑戰。業者紛紛表示，設在美國的晶圓廠必須吸引更多人，像是台積電已開始刊登短期...

「印度製造」補助加碼 鴻海利多

印度官方為吸引企業在境內從事電子製造業，拍板擴大「印度製造」補助預算，由原訂700億盧比（約新台幣261億元）大增至1,...

印度獎勵優惠 還有下一波

印度官方擴大補貼資通訊產品「印度製造」之際，業界預期，印度現正衝刺半導體業發展，下一步可望加碼端出更多鼓勵外商前進印度設...

電視面板報價 連三月走升

科技市調機構集邦科技（TrendForce）昨（22）日發布5月下旬面板報價，在面板廠先前嚴控產能利用率效益發酵下，電視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦