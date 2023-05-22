花旗看IC設計產業 評世芯買進、創意中立

花旗證券釋出IC設計產業報告，指出儘管目前經濟發展能見度有限，但隨著人工智慧的普及和發展，特殊應用IC（ASIC）在人工智慧的市場規模將快速增長，世芯-KY（3661）將直接受惠，初評「買進」、目標價1,920元，評創意「中立」、目標價1,280元，並建議可採用配對交易，作多世芯-KY、做空創意。

花旗表示，多數人工智慧晶片採用先進製程，人工智慧推論和訓練硬體的架構通常包括專用處理器、高頻寬記憶體和針對人工智慧工作負載進行優化的互連結構。除了GPU之外，用於人工智慧推論和訓練的解決方案還包括強大的處理器，如CPU，以及像Amazon Web Services（AWS）的Graviton這樣的專用加速器。

IC設計服務公司的營收涵蓋前端設計包括專案簽署、網表輸出等，以及後端設計包括布局與布線、驗證等，而大量生產階段通常表示全方位服務。對於人工智慧晶片製造商來說，與晶圓代工合作夥伴進行垂直整合以便於早期獲取最新的製程技術細節非常重要。

此外，隨著摩爾定律接近極限，業者越來越傾向於使用晶片組件（Chiplet）實現。為了支援這種異構整合，ASIC設計服務提供商需要增強2.5D/3D封裝和高速晶片間互連接口的能力，以及堅固而靈活的設計方法。

世芯-KY在後端服務中更專注於高性能運算和人工智慧應用。它在先進製程節點的銷售組合也是同業中最高的（其2022年營收中有80%來自HPC，AWS是最大的客戶）。過去五年，世芯-KY本益比區間為9倍至53倍，平均為23倍，惟考慮其在先進技術的參與和高性能運算、電動車ASIC方面的優勢地位，花旗認為以2024年預估EPS計算，其本益比應要有32倍。

中國大陸一直是創意的最大營收貢獻者，占2022年營收的34%，該公司更專注於≥28nm的製程。過去五年，創意的本益比區間落在在14倍至62倍，平均為31倍。以2024年預估EPS和32倍本益比計算，花旗給予創意目標價1,280元。因目前該股的上行潛力有限，花期給予中立評級。若創意未來有來自自中國大陸以外的非泛消費性應用商機，才會有更多升評空間，也因此，花旗更偏好世芯-KY，因它主要掌握美國封裝測試服務商和系統廠商的ASIC項目。