快訊

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨家／華碩推碳中和筆電 宏碁陳俊聖稱買碳權是「漂綠」

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖談買碳權是漂綠，過去產業稱不積極減碳但以買碳權抵銷的企業為漂綠。本報系資料庫
宏碁董事長陳俊聖談買碳權是漂綠，過去產業稱不積極減碳但以買碳權抵銷的企業為漂綠。本報系資料庫

政府推動台灣第一個碳權交易平台，科技業怎麼看？宏碁（2353）董事長陳俊聖表示，多數人談Green是多種樹或買碳權，並非先進行自身減排，他認為這都是漂綠；華碩（2357）則已有國外碳權交易經驗，至少已有兩台碳中和筆電問世，但由於碳權交易平台細節尚未出爐，雙A都表示會先瞭解再評估是否使用。

碳權交易所將上路，科技業多仍保持瞭解觀察的階段，宏碁董事長陳俊聖指出，企業的「永續及韌性」其實有多種層次，Green應該有三種類型，第一種是環境保育，第二種是企業韌性，第三是談個人的健康韌性，宏碁三類都有推動，至於很多人為了Green而去多種樹或買碳權，並非先進行減碳，陳俊聖認為這叫漂綠。

根據維基百科定義，「漂綠」用來說明一家公司、政府或是組織以某些行為或行動宣示自身對環境保護的付出，但實際上卻是反其道而行。

陳俊聖認為永續做法仍有先後次序，他表示宏碁不是想漂綠，所以會先盡可能從原物料回收等著手，方方面面都做到極致，才會來談買碳權。

宏碁永續長劉靜靜則表示，是否參加碳權交易平台仍在研究中，宏碁目前在國外並沒有買過碳權憑證，她表示買憑證就是作為抵碳排用途，買後抵碳即不能再賣，如果要多抵碳的話就是再多買碳權。

相對國外已有許多碳權交易所成立，許多科技業已有國際買碳權經驗，華碩也有，並用於推出碳中和筆電。華碩主管表示，已有在國外碳權交易平台購買碳權經驗，現在用於商用筆電B9以及近期發布的最新Zenbook S 13。

華碩主管強調，兩款筆電在都是在設計及製造階段就大量使用永續材料及製程，降低產品本身碳足跡，剩下部份碳排則用購買以自然為本的高品質碳權來達到碳中和。至於國內預計成立的碳交易平台，要看政府的進一步細節再決定是否購買，在永續策略中，碳權來源跟交易如何善用確實是重要議題。

所謂碳中和筆電，即是除生產過程與原材料取得過程減少碳排外（如減少包材、製造過程用綠電……），也將剩餘製造過程產生排碳額度，透過買碳權方式抵銷。

宏碁 華碩

延伸閱讀

台北電腦展 大咖來站台

一周盤前解析／碳權節能、旅遊航空 聚光

從嚴審核 防幽靈碳權

境外碳權抵碳費 學者建議設5%上限

相關新聞

富智康改選部分董事 原獨董陶韻智告退不連任

鴻海旗下富智康日前召開股東會並改選部分董事，原任獨立董事陶韻智告退，不尋求重選連任

iPhone日本市場份額攀升 6年來首次突破50%

據《MoneyDJ》報導，日本市場研究機搆MM Research Institute最新報告稱，受到普遍漲價影響，日本智慧型手機…

中美競爭激烈 日本尋求在全球晶片供應鏈中發揮更大作用

據南華早報報導，日本正在尋求在全球半導體價值鏈中發揮更重要的作用，因為美國及其盟友正在採取行動限製中國大陸在未來晶片領域的重要作用…

Meta將進行第三輪裁員 業務部門削減6000人

Meta將展開新一輪大裁員。據外媒VOX 21日報道，Meta全球業務總裁尼尅·尅萊格（Nick Clegg）宣佈，Meta將進行第三輪裁員，這次主要對象是業務部門，預計裁員人數恐達6000人。

聯寶今上櫃掛牌交易 看好下半年營運優於上半年

磁式電子元件廠聯寶(6821)於今(22)日以每股承銷價30元掛牌上櫃，開盤價為44.90元，漲幅達49.7％。

強化供應鏈韌性 穎崴馬國檳城服務中心今日啟用

晶圓測試治具大廠穎崴(6515)今(22)日上午在馬來⻄亞檳城舉行馬來⻄亞業務及技術服務中心開幕儀式，未來將在檳城及東南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦