獨家／華碩推碳中和筆電 宏碁陳俊聖稱買碳權是「漂綠」

政府推動台灣第一個碳權交易平台，科技業怎麼看？宏碁（2353）董事長陳俊聖表示，多數人談Green是多種樹或買碳權，並非先進行自身減排，他認為這都是漂綠；華碩（2357）則已有國外碳權交易經驗，至少已有兩台碳中和筆電問世，但由於碳權交易平台細節尚未出爐，雙A都表示會先瞭解再評估是否使用。

碳權交易所將上路，科技業多仍保持瞭解觀察的階段，宏碁董事長陳俊聖指出，企業的「永續及韌性」其實有多種層次，Green應該有三種類型，第一種是環境保育，第二種是企業韌性，第三是談個人的健康韌性，宏碁三類都有推動，至於很多人為了Green而去多種樹或買碳權，並非先進行減碳，陳俊聖認為這叫漂綠。

根據維基百科定義，「漂綠」用來說明一家公司、政府或是組織以某些行為或行動宣示自身對環境保護的付出，但實際上卻是反其道而行。

陳俊聖認為永續做法仍有先後次序，他表示宏碁不是想漂綠，所以會先盡可能從原物料回收等著手，方方面面都做到極致，才會來談買碳權。

宏碁永續長劉靜靜則表示，是否參加碳權交易平台仍在研究中，宏碁目前在國外並沒有買過碳權憑證，她表示買憑證就是作為抵碳排用途，買後抵碳即不能再賣，如果要多抵碳的話就是再多買碳權。

相對國外已有許多碳權交易所成立，許多科技業已有國際買碳權經驗，華碩也有，並用於推出碳中和筆電。華碩主管表示，已有在國外碳權交易平台購買碳權經驗，現在用於商用筆電B9以及近期發布的最新Zenbook S 13。

華碩主管強調，兩款筆電在都是在設計及製造階段就大量使用永續材料及製程，降低產品本身碳足跡，剩下部份碳排則用購買以自然為本的高品質碳權來達到碳中和。至於國內預計成立的碳交易平台，要看政府的進一步細節再決定是否購買，在永續策略中，碳權來源跟交易如何善用確實是重要議題。

所謂碳中和筆電，即是除生產過程與原材料取得過程減少碳排外（如減少包材、製造過程用綠電……），也將剩餘製造過程產生排碳額度，透過買碳權方式抵銷。