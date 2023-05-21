伺服器庫存變數 牽動台廠

全球AI投資潮帶動AI伺服器需求火熱，但全球伺服器出貨及庫存去化速度不如預期，市調機構集邦科技（TrendForce）於臉書指出，大廠今年第1、2季都遭雲端伺服器（CSP）客戶與OEM廠大幅調降訂單，導致MLCC庫存去化放緩，更讓三家主要ODM廠英業達、廣達、緯創等，將在第2季持續受高庫存困擾，備料拉貨轉趨被動。

集邦還釋出一張表格說明ODM各廠區的MLCC庫存變化，其中筆電廠第1季庫存變化為二至四周，因庫存去化放緩，到第2季仍有0至二周；至於伺服器廠庫存變化，第1季是五至十周，第2季仍有四至八周，整體庫存去化速度及時間，恐怕都會造成影響。

據了解，廣達目前是針對最新最先進GPU開發伺服器機櫃，並透過「多客戶、多 GPU供應商」模式取得良好成績，公司主要接的是AI機櫃整機訂單，出貨單價是一般傳統伺服器機櫃的三倍，庫存去化及出貨速度一旦遞延，造成的影響恐比其餘大廠嚴重。

針對伺服器業務接單狀況，緯創日前受訪時坦言，當下企業伺服器市場較疲弱，且在經歷3月的季底效應後，目前出貨狀況稍微放緩，但符合原先預期。

英業達才剛宣布設立泰國子公司生產伺服器產品，不過量產時間估計在明年下半年，因此受到影響較小。