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台積電基金會前進高雄辦就博會 開發高中職「薪」勢力

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台積電慈善基金「高中職就業媒合X職業探索」就業博覽會第2場次今早在高雄登場，釋出上千個職缺。記者王昭月／攝影
台積電慈善基金「高中職就業媒合X職業探索」就業博覽會第2場次今早在高雄登場，釋出上千個職缺。記者王昭月／攝影

台積電慈善基金「高中職就業媒合X職業探索」就業博覽會第2場次今早前進高雄，60多家企業釋出上千個職缺，有些技術專業職工月薪上看6萬，基金會董事長張淑芬透過影片表示，「讓孩子有一技之長，就能把他留在家園」，市長陳其邁勉勵青年學子行行出狀元，指他認識很多的科技業大老闆，都是高職畢業。

104人力銀行表示，高雄5月份共9.5萬個工作機會，其中5萬個職缺歡迎高中職畢業生，近5年來不限學經歷工作機會已從3.2萬成長到5萬；其中焊接、電鍍、引擎維修等專業技職累積3、5年工作經驗，月薪可上看6萬元，技術人才已成「薪」勢力，大學文憑不再是高薪保證。

台積電慈善基金會關心國內人力發展走向，3年前偕 104人力銀行推出「工作世界，職業引路計畫」，今年5月起赴各縣市舉辦TSMC 高中職就業博覽會，鎖定高中職生為對象，台南、高雄之後，還會前進新北、雲林、南投、屏東等地舉辦，提高人才適聘率。

台積電慈善基金會彭冠宇說，基金會董事長張淑芬念茲在茲的是孩子一出社會就有能力賺錢，「靠自己能力賺錢，是非常有尊嚴的事」，基金會辦高中職就業博覽會除呼應技職教育再升級政策，也希望提供高中職生先在職場「卡位」的選項，一畢業就有就業力。

陳其邁說，他就任以來，15歲至24歲青年失業率從六都頭降到最低，為何要重視中職生就業，因為世界變化超乎想像，很大部分企業的工作需從「做中學」，高中職生畢業後若能早點進到職場，更能了解自我優缺點與志趣，「跨國企業台積電就十分清楚，人才的養成要愈早愈好」。

高市勞工局表示，今日這場「徵得就是你」就業媒合與職業探索博覽會，透過職業工作坊、探索未來座談會幫學子找到未來發展的可能性，職缺內容涵蓋科技製造業、佳宿餐飲業、批發、運輸倉儲業及資訊通訊業等。

台積電慈善基金「高中職就業媒合X職業探索」就業博覽會第2場次今早在高雄登場，釋出上千個職缺。記者王昭月／攝影
台積電慈善基金「高中職就業媒合X職業探索」就業博覽會第2場次今早在高雄登場，釋出上千個職缺。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁（前排右二）及台積電慈善基金會執行長彭冠宇（右一）巡視就業博覽會現場，為求職的青年朋友加油打氣。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁（前排右二）及台積電慈善基金會執行長彭冠宇（右一）巡視就業博覽會現場，為求職的青年朋友加油打氣。記者王昭月／攝影
台積電慈善基金「高中職就業媒合X職業探索」就業博覽會第2場次今早在高雄登場，釋出上千個職缺。記者王昭月／攝影
台積電慈善基金「高中職就業媒合X職業探索」就業博覽會第2場次今早在高雄登場，釋出上千個職缺。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁（左）及台積電慈善基金會執行長彭冠宇（右），為就業博覽會揭幕。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁（左）及台積電慈善基金會執行長彭冠宇（右），為就業博覽會揭幕。記者王昭月／攝影

台積電 陳其邁 徵才

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