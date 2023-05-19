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日台美韓半導體聯盟成形

聯合報／ 編譯葉亭均黃淑玲、記者簡永祥／綜合報導
日本首相岸田文雄（中）昨在東京官邸會見全球半導體大咖。左起依序為三星半導體事業主管慶桂顯、英特爾執行長基辛格、日本經濟產業大臣西村康稔、岸田文雄、劉德音、美光執行長梅羅塔與應材半導體產品事業群總裁拉賈。（美聯社）
日本首相岸田文雄（中）昨在東京官邸會見全球半導體大咖。左起依序為三星半導體事業主管慶桂顯、英特爾執行長基辛格、日本經濟產業大臣西村康稔、岸田文雄、劉德音、美光執行長梅羅塔與應材半導體產品事業群總裁拉賈。（美聯社）

日本首相岸田文雄昨天在東京首相官邸會見台積電、南韓三星電子、美商美光及英特爾等晶片巨擘領袖，台積電、美光及三星電子等三大晶片製造商都表達有意擴大投資日本，在七大工業國集團（Ｇ７）廣島峰會登場前夕，展現日台美韓晶片業的團結友好氛圍，日台美韓半導體產業聯盟成形。

這場會議由岸田和日本經濟產業大臣西村康稔作東，台積電董事長劉德音、英特爾執行長基辛格、三星電子半導體事業主管慶桂顯、美光執行長梅羅塔、ＩＢＭ資深副總裁兼研究主管吉爾、應用材料半導體產品事業群總裁拉賈，以及比利時半導體研究開發機構（ＩＭＥＣ）世界戰略合作執行副總裁米爾葛利等主管與會。

岸田除了藉由這場會議呼籲晶片業進一步投資日本，也展現他準備引領討論全球安全穩定供應鏈的挑戰。英國首相蘇納克赴日參加Ｇ７峰會時，將宣布與日本建立半導體夥伴關係，以促進英國晶片供應鏈多元化，降低地緣政治風險。

「金融時報」報導，英國政府預定今天發表半導體戰略，將強調英國需要降低由地緣政治敏感地區進口半導體的依賴，例如台灣。台灣是全球最大的晶片製造國，長期受到鄰近的中國大陸的威脅。

美中戰略競爭關係持續牽動全球供應鏈脫鉤的跡象，一個新的工業集團正逐漸崛起，昨天這場在東京舉辦的半導體製造商聚會，已讓這個集團的定義愈來愈清晰。

美國駐日本大使伊曼紐向金融時報表示，「投資穩固的供應鏈和經濟及國家安全的戰略夥伴關係，是在面對經濟威脅時的關鍵基礎。」

美台日韓晶片業響應日本政府強化日本半導體產業競爭力的訴求，全球晶圓代工龍頭台積電的動向尤為關鍵。

日本官員說，劉德音在會中表示，正考慮在政府額外支持的假設下，擴大在日本投資。劉德音會後發表聲明，表示他在會中分享日本在全球半導體產業扮演的重要角色，「我們也持續投資日本以支持半導體產業的長期發展。」

台積電目前在日本熊本新廠正在加速興建中，預定二○二四年量產，該廠計畫以十六／十二奈米和廿八奈米的成熟特殊製程為主。日本政府正積極說服台積電在日本設立更先進製程的晶圓廠，市場推測應是七奈米製程。

除台積電，三星、英特爾、ＩＢＭ、ＩＭＥＣ和美光也分別提出在日本投資或與日本業者合作計畫。西村康稔會後說，「與理念相同的各國一起合作強化供應鏈，日本的重要性得到提升。我們重新確認日本有強大的半導體潛力」。

日本經濟 半導體 台積電

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