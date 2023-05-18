HTC發表首款億級畫素手機U23 pro 主攻中高階市場

宏達電今日宣布推出新款手機HTC U23系列兩款手機U23 Pro以及U23，定價自16990、14990元起，U23 Pro今起開放預購、5月23日開賣，U23則預計於6月中開賣。但今年全球手機市場買氣相對冷淡，U23系列延續去年元宇宙手機概念，能否在市場中激起火花，市場相當關注。

宏達電全球業務總經理黃昭穎指出，科技不斷突破，手機所能觸及的世界再也不只侷限在現實世界中；HTC多年的AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境）領先技術，讓消費者可以透過手機，無縫接軌、穿梭在虛實交融的不同世界，「我們深信，人類生活邊界不該被設限在任一裝置上，HTC U23系列的推出也正是我們實踐的重要一步。」

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通與HTC一直維繫長期且密切的合作關係，為使用者打造沉浸式體驗，Snapdragon技術擴展至全新的HTC手機，將能實現行動遊戲、高速連網能力、智慧娛樂和栩栩如生的攝影功能。

宏達電表示，HTC U23系列可將手機畫面鏡像投影至VIVE XR Elite享受300吋超大螢幕，可在VR環境中瀏覽手機、啟動行動應用程式及檢視相片和影片。

HTC U23系列也推出全新改版的VIVERSE便捷入口VIVERSE App，可使用AR虛實整合功能打造獨具個人特色的虛擬分身，自由穿梭於不同的VIVERSE空間，並透過「市集・Market」購入數位資，VIVERSE App將所有體驗融入其中，一鍵登入即可串接所有功能。

HTC U23 pro也配備強大的五鏡頭組合，主鏡頭搭配1億800萬高解析畫素並支援光學防手震（OIS）、電子防手震（EIS）功能，並且具備120度超廣角，微距相機及散景拍攝功能 ; HTC U23則配有實用的四鏡組合，搭配6400萬畫素主鏡頭、120度超廣角以及散景功能。