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美光推出兩款資料中心新硬碟 創儲存方案新巔峰

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
美光6500 ION SSD憑藉美光232 層NAND技術節點的領先地位，能以QLC的成本，創造TLC的效能。照片／公司提供。
美光6500 ION SSD憑藉美光232 層NAND技術節點的領先地位，能以QLC的成本，創造TLC的效能。照片／公司提供。

美光科技（Nasdaq: MU）今（17）日發布兩款全新固態硬碟（SSD），包括6500 ION NVMe SSD及XTR NVMe SSD，可因應數據的快速增長步伐，透過降低營運成本和改善儲存效能，為資料中心帶來重大進展。

美光表示，6500 ION為高容量SSD，擁有卓越效能，並可賦能永續資料中心，提供較競爭者的QLC硬碟更高的性價比，相較於採用低於200層QLC NAND技術的競品，6500 ION SSD憑藉美光232層NAND技術節點的領先地位，能以QLC的成本，創造TLC的效能，此外，美光 XTR SSD 不論搭配上美光 6500 ION 硬碟或其他 SSD，均能發揮出色的耐用性，強化系統效能。

美光副總裁暨資料中心儲存業務部門總經理Alvaro Toledo指出，客戶正在不斷地尋找新功能，以因應人工智慧數據湖和其他工作負載所形成的龐大數據量和效能需求。

美光強調，6500 ION SSD及XTR NVMe SSD憑藉著高容量、出色性能和絕佳耐用性等無與倫比的優勢，獲得部署大規模儲存客戶的熱烈支持，而美光6500 ION SSD能以 QLC 的價格，實現TLC的效能，並可較競品的 QLC SSD降低兩成的功耗，協助客戶減少碳足跡。

XTR SSD部分，美光說明，不僅具備卓越耐用性，可為寫入密集型工作負載提供可靠的快取功能，相較於儲存級記憶體解決方案，當搭配6500 ION SSD使用時，美光XTR SSD能以最小的成本，最佳化儲存工作負載。

據悉，美光XTR SSD相當適合需要大量寫入的使用情境，包括快取層、寫入緩衝、檔案紀錄和線上交易處理工作負載等，同時採用經驗證的垂直整合儲存架構，並具備領先業界的安全套件，能有效提升資料中心部署信心。

美光XTR SSD具備極致耐用性，可滿足寫入密集型工作負載。照片／公司提供。
美光XTR SSD具備極致耐用性，可滿足寫入密集型工作負載。照片／公司提供。

SSD 美光

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