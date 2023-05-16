恩智浦攜手台積 推出業界首款車用16奈米FinFET嵌入式MRAM

全球車用處理領導者恩智浦半導體（NXP）今（16）日宣布與台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）合作，推出業界首款採用16奈米（nm）鰭式場效電晶體（FinFET）技術的車用嵌入式磁阻式隨機存取記憶體（Magnetic Random Access Memory；MRAM），目前產品已完成測試，預定2025年正式出貨給客戶。

恩智浦表示，隨著汽車製造商朝向軟體定義汽車轉型，車廠需要在單一硬體平台上支援多世代軟體更新。結合恩智浦的高效能S32車用處理器，結合採用16奈米FinFET技術的快速且高度可靠下一代非揮發性記憶體，就能提供支援這類轉變的理想硬體平台。

恩智浦進一步表示，MRAM只要約略3秒就能更新20MB的程式碼，相較於快閃記憶體需約1分鐘，這能最大限度縮短軟體更新導致的停機時間，並讓汽車製造商消除因長時間模組編程而造成的瓶頸。此外，MRAM還能提供高達百萬次的更新週期，較快閃記憶體和其他新興記憶體技術高出10倍，為車輛任務剖面（mission profile）提供高度可靠的技術。

軟體定義汽車讓汽車製造商能夠透過空中下載（over-the-air；OTA）更新推出全新的舒適、安全以及便利功能，延長車輛使用壽命並提升其功能性、吸引度、與獲利能力。隨著基於軟體的功能在車輛中越趨普及，更新頻率將會增加，MRAM的速度和穩健度變得極為重要。

台積公司的16 FinFET嵌入式MRAM技術憑藉其百萬週期耐用度、支援銲錫迴焊（solder reflow）、以及攝氏150度下還能保留數據達20年，超越車載應用嚴格要求。

台積電業務開發資深副總經理張曉強說：「恩智浦內部的創新者總是能迅速認識到台積電新製程技術的潛力，尤其是在要求嚴格的車載應用方面。我們很高興看到台積公司領先的MRAM技術被運用於恩智浦 S32平台，幫助實現下一代軟體定義汽車。」

恩智浦半導體執行副總裁暨車用處理事業部總經理Henri Ardevol說：「恩智浦與台積電已成功合作達數十年，向來持續為汽車市場提供高品質的嵌入式記憶體技術。MRAM是恩智浦S32車用解決方案系列的突破性新生力軍，支援下一代車輛架構。」