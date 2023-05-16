5G專網商轉頻率費 大打折

5G專網將從概念性驗證走向商用，數位部初期優惠再擴大。數位部預告相關辦法，最大亮點在於調降5G專網頻率使用費，執照期限十年，原版本是前二年使用費最高可打五折，新版本「加碼」前四年打折，其中前兩年可打四折，盼透過降低使用費率增加誘因，提升商用可能性，最快6月底前可開放申請。

數位部長唐鳳表示，希望吸引業者探索5G專網的商業模式，協助5G垂直應用場域落地，產生更多商業模式。

數位部最新預告的5G企業專網管理辦法草案，指配4.8至4.9GHz作為企業專網頻譜，該頻段只提供給5G專網，執照使用期限十年，降低頻率使用費、符合條件者可簡化申請程序。

唐鳳說，以往5G專網以室內為主，未來能延伸至戶外場域，目前有部分廠商將專網當作室內Wi-Fi的延伸使用，且按照相關需求配置，高雄亞灣就有透過5G專網提供自駕車的使用場域。

數位部官員表示，現行的5G專網都是概念性驗證（PoC）實驗案執照，5G專網商轉最重要的就是使用費率，初期就收取高額使用費，對於民間業者想發展商業模式而言實屬困難，調降使用費相信對商轉有很大幫助。

這次也將簡化申請程序，未來無需每年換照且曾申請過PoC的業者，快速轉換為正式執照。

根據數位部的規劃，5G專網應用包括文化展演、智慧工廠、智慧工廠與製造、智慧運輸與城市、遠距醫療、遠距教育學習等領域都可以使用。

產業署今年也將與13個產業公協會合作，包括顯示器、電動智能自行車、購物中心、旅遊交流協會、機械工業等，公協會會員若有導入5G專網需求，也可以申請研發補助，後續都將由產業署5G專網辦公室負責相關業務。