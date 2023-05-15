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OPPO自研手機晶片喊卡 聯發科、台積出貨將受惠

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

全球第四大智慧手機品牌OPPO宣布結束自研手機晶片事業，未來OPPO旗下每年高達上億支手機搭載的主晶片都將仰賴聯發科、高通這兩大獨立手機晶片廠供貨，業界看好，聯發科與OPPO合作多年，將是OPPO後續全數仰賴外購主晶片的大贏家。

另一方面，台積電通吃聯發科、高通代工訂單，尤其聯發科手機主晶片全數由台積電操刀，OPPO擴大對聯發科拉貨，台積電也將受惠。

OPPO原本規劃透過旗下哲庫（ZEKU）業務打造自研手機晶片，先前並傳出將與台積電合作，採用台積電3奈米製程生產，但近期智慧手機市況逆風，OPPO宣布哲庫業務收攤，並解散數千人團隊，震驚業界，憂心恐牽動台積電3奈米新單動態。

業界分析，OPPO收掉哲庫業務，台積電根本「免驚」，因為之後OPPO手機晶片只能找聯發科或高通供貨，台積電掌握聯發科、高通兩大廠訂單，就算台積電少了OPPO自研晶片訂單，相關產能缺口仍能透過聯發科、高通補上。

另一方面，蘋果自研晶片能量持續延伸，是台積電3奈米穩定、且可預測的首發客戶，加上歐、美、日等地車用晶片業者也積極朝3奈米前進，甚至比消費性電子應用還積極，都台積電都是正面助力。

科技市調機構集邦科技（TrendForce）先前發布報告指出，台積電3奈米製程首波客戶為蘋果，主要用於蘋果M系列及A17晶片，其餘包括超微、聯發科、高通等大廠也陸續規劃於2024年導入3奈米製程。隨著超微、聯發科、高通等客戶新產品陸續到位，3奈米製程產量可望步上正軌，推動台積電營收強勢成長。

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