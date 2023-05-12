快訊

中職／恰總來了！執教首戰集合球員 彭政閔帶隊原則是尊重

拿百餘萬賄款…高二監主管獄中當「詐騙首腦傳令兵」 跑腿、收賄手法曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠傳、淡江深化合作 預計三年培育上百名資安人才

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
遠傳電信今（12）日宣布與子公司數聯資安、淡江大學共同推出「新資訊安全學程」。由左至右為數聯資安總經理李明憲、遠傳電信資安長朱建國、淡江大學葛煥昭校長、遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民、許輝煌學術副校長。圖／遠傳電信提供
遠傳電信今（12）日宣布與子公司數聯資安、淡江大學共同推出「新資訊安全學程」。由左至右為數聯資安總經理李明憲、遠傳電信資安長朱建國、淡江大學葛煥昭校長、遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民、許輝煌學術副校長。圖／遠傳電信提供

遠傳電信今（12）日宣布與子公司數聯資安淡江大學共同推出「新資訊安全學程」，預計三年內可培育上百名資安人才，這是遠傳與淡江繼去年戰略結盟後，再次深化產學合作範疇，將合作領域從5G、淨零拓展到資安。

面對全球數位科技應用蓬勃發展，資安威脅攻擊加劇，而台灣「資安即國安2.0」政策亦積極推動上市櫃公司設置資安長、專責主管與單位，國內產業對資安人才需求缺口增加，根據104人力銀行統計，現今資安工作職缺比五年前成長1.5倍，幾乎一個資安人才就有3-4家企業爭相網羅。

淡江「新資訊安全學程」將於112學年度在資訊管理系正式開課，開放淡江大學三年級學生申請，預計三年內可為業界培育出上百名的資安專業新鮮人。

學程共兩年，首年以資訊安全實務基礎與資安企業實務應用為主軸，由遠傳資安長朱建國與數聯資安專業顧問團隊授課，包含資安標準與規範認識、網路安全、系統安全、新興科技安全與資安檢測，搭配業師專題講座，第二年為企業實習學分，讓學生實際參與企業資安防禦相關工作，畢業後可優先面試，獲得無縫接軌就職的機會。

遠傳與數聯資安更於校園建置雲端資安實驗室，將採用最新的微軟Azure相關資安技術作為課程實作環境，帶領同學實機操作進行社交工程郵件演練、系統弱點掃描與網站弱點掃描實作。

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理，同時也是淡江大學校友的胡德民指出，有鑑於當前業界對於資安人才需求孔急，而莘莘學子們也期盼能對接當前就業熱點，獲得理想待遇，遠傳與數聯資安攜手淡江大學合作規劃與開設新一代資安學程，有其指標性意義。除了響應教育部高教深耕計畫對於校園資訊安全的重視，更把產業實戰與資安新科技研究量能注入校園。

淡江大學校長葛煥昭指出，淡江大學過去在95學年度也曾辦理「資通安全管理學程」，此次再度投入堅強師資，打造資訊安全學程 2.0版，最大的不同地方就是選擇與具有業界先進實戰經驗的遠傳、數聯資安共同合作，不只加入實作課程，更透過企業實習學分幫助學生提前與職場接軌。

資安 遠傳電信 淡江大學

延伸閱讀

遠傳、淡江深化合作 三年培育上百資安人才

賴清德接見美國前國土安全部長 再強調資安即國安

數位身分證資安集體訴訟案敗訴 邱臣遠：政策推動草率

5G Castle資安協作聯盟成立 產官學攜手打造5G資安服務生態系

相關新聞

遠傳、淡江深化合作 預計三年培育上百名資安人才

遠傳電信今（12）日宣布與子公司數聯資安、淡江大學共同推出「新資訊安全學程」，預計三年內可培育上百名資安人才，這是遠傳與...

研華攜手彩碤新能源 共同完成台灣首輛氫能原型車

工業電腦龍頭研華（2395）今（12）日與彩碤新能源共同完成台灣首輛氫能原型車賦能儀式。研華致力於將智慧車聯網解決方案實...

陳建仁：碳權交易所總公司將設在高雄

行政院長陳建仁今（12）日出席高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運計畫開工動土典禮時宣布，未來碳權交易所的總公司會設在高雄，高...

竹北AI智慧園區最後一塊地動工 義隆電子進駐蓋廠房

位於竹北的AI智慧園區目前已有3家科技廠進駐大興土木蓋廠房中，今天上午最後一塊產業建地動工，由義隆電子進駐投入晶片研發，...

和碩首季獲利逆勢年增八成 關鍵原因藏在這

和碩（4938）今年首季本業成長，惟受到子公司影響，導致營業利益下滑，但整體獲利仍較去年同期勁揚逾八成，主要受到業外收益...

鴻海目標「全台10%、每年2萬輛」 劉揚偉預言：傳統車廠轉整車代工1年內就會發生

鴻海董事長劉揚偉周四（5/11）在第一季線上法說會首次提到，台灣本地生產的汽車每年約20萬輛，隨著鴻海Model C休旅車如期在今年第四季量產（納智捷n7），鴻海目標是希望吃下10%的國產汽車市場，也就是每年兩萬輛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦