遠傳、淡江深化合作 預計三年培育上百名資安人才

遠傳電信今（12）日宣布與子公司數聯資安、淡江大學共同推出「新資訊安全學程」，預計三年內可培育上百名資安人才，這是遠傳與淡江繼去年戰略結盟後，再次深化產學合作範疇，將合作領域從5G、淨零拓展到資安。

面對全球數位科技應用蓬勃發展，資安威脅攻擊加劇，而台灣「資安即國安2.0」政策亦積極推動上市櫃公司設置資安長、專責主管與單位，國內產業對資安人才需求缺口增加，根據104人力銀行統計，現今資安工作職缺比五年前成長1.5倍，幾乎一個資安人才就有3-4家企業爭相網羅。

淡江「新資訊安全學程」將於112學年度在資訊管理系正式開課，開放淡江大學三年級學生申請，預計三年內可為業界培育出上百名的資安專業新鮮人。

學程共兩年，首年以資訊安全實務基礎與資安企業實務應用為主軸，由遠傳資安長朱建國與數聯資安專業顧問團隊授課，包含資安標準與規範認識、網路安全、系統安全、新興科技安全與資安檢測，搭配業師專題講座，第二年為企業實習學分，讓學生實際參與企業資安防禦相關工作，畢業後可優先面試，獲得無縫接軌就職的機會。

遠傳與數聯資安更於校園建置雲端資安實驗室，將採用最新的微軟Azure相關資安技術作為課程實作環境，帶領同學實機操作進行社交工程郵件演練、系統弱點掃描與網站弱點掃描實作。

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理，同時也是淡江大學校友的胡德民指出，有鑑於當前業界對於資安人才需求孔急，而莘莘學子們也期盼能對接當前就業熱點，獲得理想待遇，遠傳與數聯資安攜手淡江大學合作規劃與開設新一代資安學程，有其指標性意義。除了響應教育部高教深耕計畫對於校園資訊安全的重視，更把產業實戰與資安新科技研究量能注入校園。

淡江大學校長葛煥昭指出，淡江大學過去在95學年度也曾辦理「資通安全管理學程」，此次再度投入堅強師資，打造資訊安全學程 2.0版，最大的不同地方就是選擇與具有業界先進實戰經驗的遠傳、數聯資安共同合作，不只加入實作課程，更透過企業實習學分幫助學生提前與職場接軌。