遠傳、淡江深化合作 三年培育上百資安人才

遠傳電信（4904）與淡江大學去年戰略結盟後，持續深化產學合作範疇，將合作領域從5G、淨零拓展到資安。遠傳電信今（12）日宣布與子公司數聯資安、淡江大學共同推出「新資訊安全學程」，以遠傳多年協助企業數位轉型的經驗，搭配數聯資安的領先技術，共同規劃課程並提供資安長層級師資、雲端資安實驗室實機操作，搭配企業實習計畫，預計三年內可培育上百名資安人才。

面對全球數位科技應用蓬勃發展，資安威脅攻擊加劇，而台灣「資安即國安2.0」政策亦積極推動上市櫃公司設置資安長、專責主管與單位，國內產業對資安人才需求缺口增加，根據104銀行統計，現今資安工作職缺比五年前成長了1.5倍，幾乎一個資安人才就有3至4間企業爭相網羅。「新資訊安全學程」將透過多元產學合一讓學生提前接軌資安產業，為未來資安人才儲備戰力。

遠傳表示，新資訊安全學程」是為淡江學子量身打造，將於112學年度在資訊管理系正式開課，開放淡江大學三年級學生申請，預計三年內可為業界培育出上百名的資安專業新鮮人。學程共兩年，首年以資訊安全實務基礎與資安企業實務應用為主軸，由遠傳資安長朱建國與數聯資安專業顧問團隊授課，包含資安標準與規範認識、網路安全、系統安全、新興科技安全與資安檢測，搭配業師專題講座。

遠傳與數聯資安於校園建置雲端資安實驗室，將採用最新的微軟 Azure 相關資安技術作為課程實作環境，帶領同學實機操作進行社交工程郵件演練、系統弱點掃描與網站弱點掃描實作。第二年為企業實習學分，讓學生實際參與企業資安防禦相關工作，畢業後可優先面試，獲得無縫接軌就職的機會。

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總，同時也是淡江大學校友的胡德民指出，有鑑於當前業界對於資安人才需求孔急，而莘莘學子們也期盼能對接當前就業熱點，獲得理想待遇，遠傳與數聯資安攜手淡江大學合作規劃與開設新一代資安學程，有其指標性意義。除了響應教育部高教深耕計畫對於校園資訊安全的重視，更把產業實戰與資安新科技研究量能注入校園。淡江大學的資訊科學教育具有多年豐富經驗與完整的師資陣容，搭配遠傳與數聯資安的專家團隊，課程內容精彩可期，必定能為台灣培養出更多未來的資安骨幹力量。

淡江大學校長葛煥昭指出，淡江大學對於提升學生的職場競爭力一直不遺餘力，由最近遠見、Cheers兩雜誌公布的「2023企業最愛大學生排行榜」中，名列私校第一再度獲得驗證。淡江大學過去在95學年度也曾辦理「資通安全管理學程」，此次再度投入堅強師資，打造資訊安全學程 2.0版，最大的不同地方就是選擇與具有業界先進實戰經驗的遠傳、數聯資安共同合作，不只加入了實作課程，更透過企業實習學分幫助學生提前與職場接軌，畢業即是就業，這正是淡江大學一貫致力的教學目標。

數聯資安總經理李明憲分享，數聯資安是國內唯一通過3項ISO認證且結合AI大數據平台的監控中心，提供的服務包含資訊安全監控、資訊安全檢測、資安治理顧問及資安解決方案，客戶則涵蓋政府、金融業、醫療、高科技、電子商務、製造等各產業，本次以多元企業服務經驗參與新資安學程的規劃與授業，將提前培養可快速接軌產業的資安新鮮人，並與年輕學子共學，一起在資安產業中精進發展。

遠傳從淡江大學開始，擴大資安人才的供給面，真正從儲備資安人才的工作來推動「資安即國安」的目標。遠傳期盼能與更多大專院校展開合作，擴大辦理資安學程，為國內資安產業蓬勃與產業資安人才齊備帶來正向的循環。